Los dentistas advierten de que las infecciones dentales pueden causar complicaciones cardiovasculares graves

Archivo - Imagen de recurso de una mujer en una clínica de un dentista. - PYROSKY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española han advertido de la estrecha relación entre la salud bucodental y la cardiovascular, ya que las bacterias procedentes de infecciones dentales no tratadas pueden pasar al torrente sanguíneo y provocar endocarditis y otras complicaciones cardíacas grave

En el marco del Día Mundial del Corazón, los dentistas han recordado que en 2025 se produjeron más de 113.000 muertes en España debido a patologías cardiovasculares. Además, estas enfermedades generan más de 5 millones de estancias hospitalarias al año y tienen un impacto económico de más de 9.000 millones de euros anuales en costes sanitarios directos, lo que representa más del 7 por ciento del gasto sanitario nacional.

Por este motivo, ambas instituciones están preparando el próximo lanzamiento de la Campaña Salud Oral y Corazón. El objetivo de esta iniciativa es concienciar sobre la importante interconexión que existe entre una buena salud bucodental y un sistema cardiovascular sano.

Bajo el lema 'Cuida tu boca, protege tu corazón', la campaña indica que las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan la segunda causa de mortalidad en España, así como que existe una clara interconexión con la salud oral, tanto en la prevalencia de ECV como en su pronóstico. Además, destaca el papel clave del dentista en la prevención de las ECV y en el manejo del paciente cardiaco.

El Consejo ha informado de que, como en campañas anteriores, se está creando un 'microsite' específico que estará plenamente operativo el 2 de noviembre y que incluirá diverso material elaborado en base a la evidencia científica disponible: folletos divulgativos, infografías, manual de salud oral y cardiaca, un decálogo y un vídeo, todo ello dirigido al público general.

Asimismo, pensando en los dentistas, se está diseñado una 'App' específica donde se analizarán los eventos cardiovasculares relacionados con la salud oral y las recomendaciones clínicas en el paciente cardiaco.

Los dentistas interesados en participar en esta iniciativa ya pueden inscribirse en este enlace https://saludoralycorazon.es/inscripciones/ hasta el 19 de octubre. Todos ellos recibirán una Guía Clínica de la Salud oral y Cardiovascular durante el mes de noviembre.