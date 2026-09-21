Dentistas advierten de que el Alzheimer aumenta el riesgo de mala salud bucal y dificulta su prevención

Archivo - Paciente con demencia atendido por una cuidadora. - PHOTODJO/ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas de España ha advertido de que es frecuente que las personas con Alzheimer tengan peor salud bucal y dificultades para seguir medidas de prevención, ya que pueden olvidar cepillarse los dientes, perder la destreza para hacerlo, dejar de comprender su utilidad y tener más dificultades para acceder a atención odontológica.

Así lo ha señalado este lunes, Día Mundial del Alzheimer, para enfatizar la importancia de cuidar la salud bucodental de las personas con esta enfermedad neurodegenerativa, implicando a familiares y cuidadores si es necesario. "La salud oral no debe convertirse en una cuestión secundaria cuando aparece el Alzheimer", ha aseverado el presidente del Consejo General, Óscar Castro.

Los dentistas han explicado que las dificultades para mantener un cuidado dental diario llevan a estas personas a presentar un mayor número de caries coronales y radiculares, así como problemas de los tejidos blandos.

Los cambios dietéticos, la disminución del flujo salival y los efectos secundarios de ciertos medicamentos también pueden influir. En este punto, los expertos han señalado que la sensación de boca seca aumenta el riesgo de caries, dificulta la masticación y la deglución, y puede generar molestias importantes.

También se deben vigilar las prótesis bucodentales, ya que la reducción de la autonomía y la capacidad cognitiva pueden disminuir su limpieza, llevar a que permanezcan colocadas durante demasiado tiempo, perderse o dejar de ajustarse correctamente.

Asimismo, los dentistas han aseverado que, en fases avanzadas de la enfermedad, el dolor dental puede pasar inadvertido por los obstáculos de la persona para expresarlo. Entre las señales de alerta, han apuntado al rechazo de los alimentos, cambios de comportamiento, irritabilidad, alteraciones del sueño o gestos repetidos de tocarse la cara o la boca.

INTERVENCIÓN TEMPRANA

El Consejo General de Dentistas ha recomendado que, después del diagnóstico de Alzheimer, se realice una valoración odontológica completa lo antes posible para tratar las patologías existentes y diseñar una estrategia preventiva a largo plazo.

Entre las medidas de prevención cotidianas, los especialistas han instado a cepillar los dientes, al menos, dos veces al día, con pasta dentífrica fluorada, ayudando a la persona cuando empiece a perder destreza. También han aconsejado controlar la sequedad bucal, revisando la medicación y adoptando, bajo indicación facultativa, las medidas preventivas necesarias para evitar caries y molestias.

A su vez, han recomendado limpiar a diario las prótesis, comprobar periódicamente su ajuste y vigilar la aparición de heridas o lesiones en la mucosa. Para acudir a revisión, han aconsejado organizar citas cortas, en un entorno tranquilo, utilizar instrucciones sencillas y la presencia de un familiar o cuidador.

Junto a todo ello, han destacado la importancia de mantener una coordinación entre dentista, médico, cuidadores y familiares, especialmente cuando existan dificultades para la alimentación, deglución, higiene o comunicación.

"Prevenir una infección, aliviar un dolor que quizá no pueda comunicar o permitirle seguir masticando con comodidad son intervenciones que repercuten directamente en su bienestar y en su calidad de vida", ha concluido Óscar Castro.

NO HAY RELACIÓN CAUSA-EFECTO ENTRE SALUD BUCODENTAL Y ALZHEIMER

El Consejo General de Dentistas ha señalado que se lleva estudiando desde hace años la relación entre salud oral y Alzheimer. Aunque la evidencia científica disponible muestra que las personas con enfermedad periodontal y pérdida dentaria presentan con mayor frecuencia deterioro cognitivo, demencia y Alzheimer, se trata por ahora de una asociación estadística que no implica relación directa de causa-efecto.

"La periodontitis debe prevenirse y tratarse por sus consecuencias demostradas sobre la salud bucodental. Su posible relación con el deterioro cognitivo constituye una razón más para investigar y para no descuidar la boca", ha destacado Castro, quien ha puntualizado que se deben evitar mensajes que atribuyan a la salud oral un efecto preventivo frente al Alzheimer.