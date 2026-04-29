Demuestran que los mecanismos de la EPOC son diferentes en función del sexo biológico

Equipo investigador - HOSPITAL DEL MAR RESEARCH INSTITUTE

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio encabezado por el Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) de Barcelona ha demostrado que los mecanismos de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) son diferentes en función del sexo biológico, informa en un comunicado este miércoles.

Publicado en la revista 'Metabolites', ha contado con la colaboración de investigadores del área del CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y de varios hospitales del Estado y centros de investigación internacionales.

Se han analizado muestras de sangre de 88 personas con EPOC --46 hombres y 42 mujeres--; se han comparado los resultados obtenidos con 64 personas de los dos sexos sin la enfermedad; y buscaron metabolitos alterados con herramientas de espectrometría de masas, para determinar diferencias entre los dos grupos y por sexo.

El equipo pudo comprobar que había 9 metabolitos alterados, con una menor expresión, en el grupo de los pacientes respecto al grupo control; y otros 6 alterados por razón del sexo biológico entre los pacientes con EPOC.

Los marcadores alterados en mujeres tienen relación sobre todo con el metabolismo de los lípidos, con la inflamación y el estrés oxidativo y con la microbiota intestinal; y los hombres muestran alteraciones en factores vinculados a la generación de energía por parte del cuerpo y en el metabolismo muscular.

Estos marcadores indican que "los mecanismos que provocan la enfermedad no son iguales si se tiene en cuenta la variable del sexo biológico", apunta el investigador principal del estudio, Joaquim Gea, quien también asegura que esto permite identificar mecanismos afectados de forma diferente y sugiere nuevas dianas terapéuticas.