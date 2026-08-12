Demuestran cómo la inflamación bucal puede ser un riesgo para la fertilidad femenina

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MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) han revelado que la inflamación bucal crónica puede afectar a la fertilidad femenina al desencadenar una respuesta inmunitaria sistémica que reduce la calidad de los óvulos y, en última instancia, disminuye las tasas de fertilidad, según han demostrado en un experimento en ratones.

El estudio, publicado en 'Journal of Dental Research', se centra en un modelo de ratón con inflamación asociada a implantes dentales. Al analizar cómo se propagan las señales inmunitarias por todo el cuerpo, el equipo descubrió que la inflamación no se limita a la cavidad oral, sino que se produce una respuesta sistémica que llega hasta los ovarios.

Esto se asoció con un aumento en los niveles de citocinas inflamatorias en los ovarios, cambios en las poblaciones de células inmunitarias, daño oxidativo en el tejido ovárico, deterioro del desarrollo folicular y disminución de la calidad de los ovocitos, lo que se tradujo en tasas de natalidad notablemente reducidas en los animales sometidos a condiciones inflamatorias.

Además, el estudio identificó efectos celulares más profundos. Los ovocitos mostraron daños en el ADN y alteraciones epigenéticas similares a las observadas en el envejecimiento reproductivo. Los investigadores han señalado que esto apunta a un posible mecanismo por el que la inflamación acelera la disminución de la fertilidad.

"A menudo se piensa que la inflamación es una respuesta localizada, pero nuestros hallazgos demuestran que puede tener consecuencias sistémicas que se extienden hasta el sistema reproductivo", ha indicado el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén Michael Klutstein, quien ha añadido que la inflamación oral crónica podría contribuir a casos de infertilidad para los que no hay una explicación clara.

Estos hallazgos aportan nueva evidencia a investigaciones previas que destacan una relación estrecha entre la salud bucal y la salud general. Las afecciones inflamatorias bucales crónicas, como la periodontitis, son frecuentes y ya se han asociado con diversas enfermedades sistémicas.

Con todo, los investigadores han hecho hincapié en que se necesitan estudios clínicos para determinar cómo se traducen estos hallazgos en la atención al paciente. De confirmarse, este trabajo podría abrir nuevas opciones para el diagnóstico y el tratamiento, incluyendo el uso de enfoques antiinflamatorios o antioxidantes para mejorar los resultados de fertilidad.