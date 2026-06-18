Demuestran la implicación del sistema endocannabinoide en la resistencia al tratamiento de un tipo de cáncer de mama

Imagen de archivo de una mujer con cáncer de mama. - SHUTTERSTOCK

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación ha demostrado que el receptor cannabinoide CB2 (CB2R), una proteína del sistema endocannabinoide cuya función es modular el sistema inmunológico y reducir la inflamación, se convierte en un elemento clave en la resistencia al tratamiento con trastuzumab, la terapia más utilizada frente al cáncer de mama HER2 positivo.

El estudio, liderado por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre (Instituto i+12), observa que los tumores que reducen la expresión de CB2R durante las primeras fases del tratamiento tienen peor evolución clínica y mayor riesgo de recaída a largo plazo.

"En conjunto, nuestros resultados sugieren que CB2R podría utilizarse tanto para predecir la respuesta terapéutica como para diseñar nuevas estrategias destinadas a superar la resistencia a terapias anti-HER2", ha señalado la investigadora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UCM y miembro del Grupo Cáncer de Mama y Ginecológico del Instituto i+12, Cristina Sánchez.

Otra de las novedades del estudio, publicado en 'Oncogene', reside en que se ha identificado también la activación compensatoria de otro receptor relacionado con la progresión tumoral: EGFR. Hasta ahora se conocía que el sistema endocannabinoide, clave en el equilibrio interno del cuerpo, participa en la biología del cáncer, pero no se había demostrado su implicación en la resistencia a tratamientos antitumorales.

DOS POTENCIALES APLICACIONES CLÍNICAS

Para llevar a cabo el estudio, se combinaron modelos preclínicos (celulares y animales) de cáncer de mama HER2 positivo, sensibles y resistentes a trastuzumab, con el análisis de muestras tumorales de pacientes con esta patología tratadas en los hospitales 12 de Octubre y Puerta de Hierro-Majadahonda de Madrid.

Los resultados tienen potencial aplicabilidad clínica a dos niveles. Por un lado, CB2R podría convertirse en un biomarcador capaz de identificar qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar resistencia a trastuzumab, ayudando a personalizar los tratamientos desde fases tempranas.

Por otro, el estudio sugiere nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de las pacientes con alta probabilidad de sufrir resistencia, como la combinación de inhibidores de HER2 y EGFR o el uso de determinados cannabinoides que han producido efectos antitumorales en modelos preclínicos resistentes a trastuzumab.

"Aunque todavía se requieren estudios adicionales y validación clínica, estos hallazgos podrían contribuir en el futuro al desarrollo de tratamientos más eficaces y personalizados para cáncer de mama HER2 positivo", concluye la investigadora de la UCM.

Además de la UCM y del Instituto i+12, en el trabajo también participan los Institutos de Investigación Sanitaria de los hospitales Puerta de Hierro, Ramón y Cajal y Fundación Jiménez Díaz, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona y la Universidad de Nottingham (Reino Unido).