Archivo - Demuestran que la biopsia líquida sirve para personalizar tratamientos en cáncer de vías biliares - MAGICMINE/ ISTOCK - Archivo

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Hospital del Mar Research Institute (Hmrib) de Barcelona ha demostrado que la biopsia líquida, basada en una muestra de sangre, es una alternativa fiable para caracterizar molecularmente los tumores en vías biliares.

El trabajo, publicado en la revista 'Clinical Cancer Research', revela que la técnica identifica mutaciones en los tumores para las cuales se dispone de tratamiento con una "elevada concordancia" respecto al análisis de muestras de tejido tumoral.

El cáncer de vías biliares es un grupo de tumores poco frecuente y muy heterogéneos, que pueden originarse en diferentes lugares de la red de conductos que conectan el hígado y la vesícula biliar, y presentan perfiles moleculares diferentes en función de su localización.

Las guías internacionales recomiendan que todos los pacientes con cáncer de vías biliares avanzado se sometan a una caracterización molecular mediante secuenciación genómica para identificar alteraciones susceptibles, pero a menudo resulta difícil obtener una muestra de tejido adecuada para su localización en los conductos biliares o en el hígado.

La oncóloga del Hospital del Mar y miembro del grupo de Carcinogénesis Gastroesofágica, la doctora Laura Visa, ha apuntado que la biopsia líquida supone una "alternativa muy útil" cuando no se dispone de suficiente tejido tumoral.

CONCLUSIONES

Tras analizar 10.937 pacientes, las conclusiones, confirmadas en una cohorte de 126 personas, revelan una concordancia del 83 por ciento entre los datos genómicos tomados con biopsia de tejido y biopsia líquida, la cual estuvo disponible en el 90 por ciento de los pacientes. Mientras, la secuenciación del tejido solo se pudo llevar a cabo en la mitad.

"Es una alternativa fiable, accesible, rápida y mínimamente invasiva para la caracterización molecular de los pacientes con cáncer de las vías biliares, facilitando así el acceso a terapias dirigidas", ha destacado Visa.

El estudio muestra también que más carga de ADN tumoral circulante se asocia con un peor pronóstico, lo que sugiere que esta técnica "podría aportar información pronóstica relevante".