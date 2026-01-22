Demuestran que el afrontamiento positivo se asocia a mayor resiliencia y que puede entrenarse

Una investigación de la UAM demuestra que el afrontamiento positivo se asocia a mayor resiliencia y que puede entrenarse - UAM

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del CIBERSAM, liderado por José Luis Ayuso Mateos, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en colaboración con el Instituto Leibniz para el Estudio de la Resiliencia, ha demostrado la asociación entre estilos positivos de afrontamiento y una mayor resiliencia psicológica.

El estudio, publicado en Nature Communications, integra tres investigaciones independientes. Dos realizadas en Alemania y una en España, en colaboración con el grupo de Josep Maria Haro Abad, ha detallado el centro universitario en un comunicado.

"Imaginemos dos personas con condiciones de partida muy similares, determinantes sociales de la salud, carga genética e historia vital, que atraviesan un mismo acontecimiento estresante, como la pérdida de un ser querido. Una desarrolla un síndrome depresivo y la otra no. Desde la conceptualización que utilizamos en este trabajo, diríamos que la segunda muestra una menor reactividad al estrés, es decir, una mayor resiliencia", ha apuntado el investigador de la UAM Roberto Mediavilla, coordinador del estudio español y autor del artículo.

Comprender estas diferencias resulta "clave" tanto para explicar cómo reaccionamos ante la adversidad como para diseñar intervenciones terapéuticas más eficaces. El estudio identifica que, detrás de una buena respuesta al estrés, existe un tipo específico de afrontamiento.

"Definimos este estilo de afrontamiento positivo como la tendencia a encarar la adversidad de forma constructiva, incluso con cierto grado de ilusión o irrealismo", ha apuntado el investigador. Según los autores, fomentar este tipo de estrategias puede ser determinante para promover la resiliencia psicológica en distintos contextos.

RESILIENCIA PSICOLÓGICA

La investigación se enmarca en la colaboración iniciada en 2020 entre el Instituto Leibniz y la UAM, dentro del proyecto europeo 'RESPOND', financiado por la Comisión Europea. En ese contexto, los grupos de Ayuso y Haro llevaron a cabo un ensayo clínico que mostró cómo una intervención psicológica mejoraba los síntomas de ansiedad y depresión en personal sanitario durante la pandemia de la Covid-19, tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña.

"Con este nuevo trabajo vamos un paso más allá. Demostramos que la intervención no solo reduce los síntomas, sino que también ayuda a las personas a responder con mayor resiliencia", ha remarcado Ayuso, investigador principal del proyecto y último firmante del artículo.

Los resultados se suman a una línea de investigación consolidada sobre resiliencia publicada en revistas del grupo Nature. "Existe un interés creciente por este tipo de aproximaciones metodológicas", ha remarcado Mediavilla, quien subraya la relevancia de seguir aplicándolas tanto en ensayos clínicos como en estudios epidemiológicos.