La demencia frontotemporal altera los cinco grandes rasgos de personalidad

Archivo - Anciano sentado mirando por la ventana. - KUPICOO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, por lo que puede provocar cambios importantes en la personalidad, el comportamiento, el lenguaje y la capacidad para desenvolverse en el día a día. Aunque sus síntomas pueden variar, algunas personas experimentan dificultades para organizarse, planificar o controlar sus emociones.

Las personas con demencia frontotemporal que presentan niveles más bajos de responsabilidad, un rasgo de personalidad relacionado con la organización, la fiabilidad y la planificación, pueden tener más probabilidades de tener problemas para realizar las actividades cotidianas, según un estudio de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos).

El estudio, que se publica en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología, no demuestra que los cambios de personalidad causen problemas de funcionamiento. Solo muestra una asociación.

"Los cambios de personalidad pueden ser uno de los síntomas más difíciles de la demencia frontotemporal para las personas y sus familias", recuerda la doctora Katherine P. Rankin, autora del estudio y profesora de la Universidad de California en San Francisco.

"Nuestro estudio reveló que el nivel de responsabilidad de una persona estaba estrechamente relacionado con su capacidad para realizar actividades cotidianas complejas. Estos hallazgos podrían ayudar a predecir quiénes podrían tener problemas de funcionamiento, lo que permitiría a médicos y cuidadores implementar estrategias para apoyar el funcionamiento diario de las personas", afirma.

INCLUYÓ A 111 PERSONAS CON DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

El estudio incluyó a 111 personas con demencia frontotemporal, el tipo más común que afecta principalmente al comportamiento y la personalidad. Otros tipos afectan principalmente al lenguaje o al movimiento. Los participantes se encontraban en las primeras etapas de la enfermedad progresiva y tenían una edad promedio de 63 años.

Los familiares o cuidadores completaron cuestionarios sobre los rasgos de personalidad actuales de los participantes y sobre aquellos que presentaban aproximadamente 10 años antes de que desarrollaran la enfermedad. La evaluación analizó los cinco rasgos principales de personalidad: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

Los familiares y cuidadores también completaron un cuestionario sobre la capacidad de los participantes para realizar 10 actividades diarias complejas durante el mes anterior. Estas incluían la gestión de las finanzas, las compras y la preparación de comidas.

Los investigadores hallaron cambios sustanciales en los cinco rasgos de personalidad tras la aparición de la enfermedad. Las personas mostraron una disminución en la apertura, la responsabilidad, la extraversión y la amabilidad, y un aumento del neuroticismo. El neuroticismo se define como la tendencia a experimentar emociones negativas como la ansiedad, la depresión y el estrés.

Los rasgos de personalidad de las personas tras el inicio de la enfermedad se asociaron con su funcionamiento cotidiano. Los rasgos de personalidad actuales explicaron aproximadamente el 40% de la variación en las puntuaciones de funcionamiento. Los rasgos de personalidad de las personas antes de desarrollar la enfermedad no se asociaron con las puntuaciones de funcionamiento diario.

Al analizar los rasgos de personalidad individuales, la responsabilidad fue el único rasgo asociado de forma independiente con el funcionamiento cotidiano. Las personas con menor responsabilidad tenían más probabilidades de obtener peores resultados en el funcionamiento diario.

"Preguntar a los familiares y realizar breves evaluaciones de personalidad puede convertirse en una herramienta útil para anticipar las dificultades futuras de las personas con la organización, la planificación y la realización de sus tareas diarias", expone Rankin.

"Esto podría permitir capacitar a los cuidadores e implementar intervenciones como simplificar las rutinas, estructurar las tareas y ayudar a las personas a comenzar a realizarlas", añade.

Una limitación del estudio fue que los cuidadores proporcionaron información tanto sobre la personalidad como sobre el funcionamiento cotidiano, lo que podría dar lugar a asociaciones exageradas entre las dos medidas.