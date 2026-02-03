Ni demasiado baja ni demasiado alta: la hemoglobina materna al inicio del embarazo influye en la salud del recién nacido

Archivo - Bebé y pediatra - ZUKOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio poblacional de más de 1,1 millones de nacimientos en Ontario de California (EEUU), realizado por investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá), concluye que, tanto los niveles bajos como los altos de hemoglobina materna al inicio del embarazo se relacionan con tasas más altas de enfermedad y mortalidad neonatal, en comparación con aquellos con niveles intermedios.

Los resultados de estudio, publicado en 'Annals of Internal Medicine', coinciden con estudios previos que muestran una relación entre las concentraciones bajas y altas de hemoglobina materna y resultados neonatales adversos.

Los investigadore se propusieron comprender cómo los niveles de hemoglobina en las primeras etapas del embarazo afectan la salud de los recién nacidos en países de altos ingresos. Analizaron las mediciones de hemoglobina tomadas entre las 2 y las 12 semanas de gestación en 1,1 millones de nacimientos de mujeres de entre 18 y 50 años, entre 2007 y 2023.

Examinaron la asociación entre la concentración de hemoglobina y la morbilidad y mortalidad neonatal grave (SNM-M), una medida compuesta de afecciones graves e intervenciones críticas dentro de los 27 días posteriores al nacimiento.

De esta forma, el estudio descubrió que los bebés nacidos de madres con niveles muy bajos o muy altos de hemoglobina tenían mayor probabilidad de experimentar problemas de salud graves, lo que sugiere que tanto la anemia como el exceso de glóbulos rojos pueden ser perjudiciales. Los autores recomiendan realizar más ensayos para evaluar si la terapia con hierro puede mejorar los resultados.