Dejar de fumar puede tener otro beneficio: a partir de los 65 años, el tabaco se relaciona con una mayor soledad

Archivo - Cenicero, tabaco, fumar - RATTANKUN THONGBUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dejar de fumar puede tener beneficios que van más allá de la salud física. Fumar no es una conducta social, sino que, de hecho, se relaciona con una mayor soledad, según un amplio estudio realizado en toda Europa por el Imperial College de Londres, Reino Unido.

Keir Philip, profesor clínico de Medicina Respiratoria en el Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones del Imperial College de Londres, presenta los resultados de este trabajo en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Barcelona, España. "Si bien sabemos que fumar es perjudicial para la salud física, desconocemos sus efectos en la salud social", afirma.

Investigaciones previas han sugerido que la soledad lleva a fumar, pero se han realizado muy pocos estudios sobre si fumar conduce a la soledad. "Fumar se ha considerado una 'actividad social', pero observamos con frecuencia que las personas con enfermedades relacionadas con el tabaquismo se aíslan y se sienten cada vez más solas", añade.

¿FUMAR LLEVA A SENTIRSE MÁS SOLO?

Según el experto, el primer estudio en Inglaterra sugirió que las personas que fumaban se sentían más solas que las que no fumaban, pero era posible que los resultados estuvieran influenciados por la cultura y las normas sociales. "Queríamos investigar si observábamos la misma relación entre fumar y la soledad en otros países."

Los investigadores analizaron datos de más de 50.000 personas de 15 países que participaron en la Encuesta sobre Salud y Envejecimiento en Europa (SHARE). Midieron la sensación de soledad de los participantes mediante la escala de soledad de la UCLA, que proporciona una puntuación basada en la frecuencia con la que una persona siente que le falta compañía, que se siente excluida y que se siente aislada de los demás. Los investigadores compararon a personas fumadoras con personas no fumadoras y les aplicaron el mismo cuestionario dos años después.

FUMAR Y SOLEDAD EN LAS PERSONAS MAYORES

La edad media de los participantes en el estudio era de 67 años, el 22% eran fumadores al inicio de la investigación y el 48,5% padecían más de dos enfermedades crónicas. Los investigadores descubrieron que los fumadores actuales se sentían más solos que los no fumadores, incluso después de considerar otros factores que podrían influir en los resultados, como la edad o el género. Las personas que fumaban también experimentaron mayores aumentos de soledad con el tiempo, incluso después de considerar los datos demográficos y su nivel inicial de soledad.

"Fumar se asocia con una mayor soledad en las personas mayores, lo que sugiere que fumar puede dañar la salud psicosocial además de los efectos físicos. Estos hallazgos respaldan y amplían investigaciones previas y demuestran que esta relación es bastante consistente en toda Europa", en palabras de Philip.

¿POR QUÉ EL TABACO PUEDE RELACIONARSE CON LA SOLEDAD?

Los autores creen que un posible mecanismo por el cual fumar conduce a una mayor soledad es que las enfermedades progresivas relacionadas con el tabaquismo limitan la movilidad, lo que dificulta que las personas accedan a actividades sociales y participen en ellas.

Otro posible mecanismo tiene que ver con las normas sociales en torno al tabaquismo en presencia de otras personas. Las prohibiciones de fumar en lugares públicos y los entornos informales libres de humo en los hogares pueden hacer que dichos lugares resulten menos atractivos para los fumadores, lo que podría limitar las posibilidades de interacción social.

EL TABACO Y EL AISLAMIENTO SOCIAL

Los siguientes pasos consisten en cambiar el discurso público para que se ajuste a los datos. "Fumar no es social; nuestra investigación demuestra que aumenta el aislamiento social y la soledad. Será fundamental difundir la información por diversos medios, desde los bares hasta las políticas públicas: es necesario dejar claros los impactos psicosociales del tabaquismo", concluye Philip.