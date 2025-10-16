Dejar de fumar a los 50: el cambio que puede proteger tu memoria y retrasar la demencia

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia se sitúan entre las principales causas de muerte en el mundo, ocupando el octavo lugar. Se calcula que más de 56 millones de personas viven actualmente con algún tipo de demencia.

EL ALZHEIMER Y LA DEMENCIA: UNA AMENAZA CRECIENTE

El Alzheimer, la forma más común, suele diagnosticarse tras años —incluso décadas— de cambios silenciosos en el cerebro que conducen al deterioro de la memoria y otras funciones cognitivas. Por eso, prevenir y reducir los factores de riesgo modificables desde la mediana edad se ha convertido en una de las principales líneas de investigación para frenar el avance de estas enfermedades.

Se cree que fumar perjudica la salud cerebral, en parte, porque afecta la salud cardiovascular: daña los vasos sanguíneos que suministran oxígeno al cerebro. También se cree que afecta la salud cognitiva al causar inflamación crónica y dañar directamente las células cerebrales mediante estrés oxidativo (debido a la creación de moléculas inestables llamadas radicales libres).

Un estudio de la Universtiy College de Londres (Reino Unido), publicado en 'The Lancet Healthy Longevity', ha analizado datos de 9.436 personas de 40 años o más (con una edad promedio de 58 años) en 12 países, comparando los resultados de pruebas cognitivas entre personas que dejaron de fumar con los de un grupo de control equivalente que siguió fumando.

El equipo de investigación descubrió que las puntuaciones cognitivas de quienes dejaron de fumar disminuyeron significativamente menos que las de sus homólogos fumadores en los seis años posteriores. En cuanto a la fluidez verbal, la tasa de deterioro se redujo aproximadamente a la mitad, mientras que en el caso de la memoria se redujo un 20%.

Dado que un deterioro cognitivo más lento se relaciona con un menor riesgo de demencia, sus hallazgos se suman a la creciente evidencia que sugiere que dejar de fumar podría ser una estrategia preventiva para la enfermedad. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmarlo.

REDUCCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO A LARGO PLAZO

La autora principal, la doctora Mikaela Bloomberg (Instituto de Epidemiología y Atención de la Salud de la UCL), subraya: "Nuestro estudio sugiere que dejar de fumar puede ayudar a las personas a mantener una mejor salud cognitiva a largo plazo, incluso cuando tenemos 50 años o más cuando dejamos de fumar. Ya sabemos que dejar de fumar, incluso en etapas posteriores de la vida, suele ir acompañado de mejoras en la salud física y el bienestar. Parece que, también para nuestra salud cognitiva, nunca es demasiado tarde para dejarlo".

Este hallazgo es especialmente importante porque los fumadores de mediana edad y mayores tienen menos probabilidades de intentar dejar de fumar que los grupos más jóvenes, pero sufren desproporcionadamente los daños del tabaco. La evidencia de que dejar de fumar puede favorecer la salud cognitiva podría ofrecer una nueva motivación convincente para que este grupo intente dejar de fumar.

"Además, mientras los responsables de las políticas se enfrentan a los desafíos del envejecimiento de la población, estos hallazgos proporcionan otra razón para invertir en el control del tabaco", se recalca en el trabajo.

El profesor Andrew Steptoe (Instituto de Epidemiología y Atención Sanitaria de la UCL), coautor del estudio, agrega: "Un deterioro cognitivo más lento se relaciona con un menor riesgo de demencia. Estos hallazgos refuerzan la evidencia que sugiere que dejar de fumar podría ser una estrategia preventiva para la enfermedad. Sin embargo, se necesitarán más investigaciones que examinen específicamente la demencia para confirmarlo".

Estudios previos, señalaron los investigadores, habían encontrado una mejora a corto plazo en la función cognitiva tras dejar de fumar. Sin embargo, se desconocía si esta mejora se mantenía a largo plazo, en particular cuando las personas dejaban de fumar en etapas posteriores de la vida.

Para responder a esta pregunta, el equipo de investigación analizó datos de tres estudios en curso en los que un grupo representativo de participantes a nivel nacional respondía a encuestas cada dos años. Los estudios abarcaron Inglaterra, Estados Unidos y otros diez países europeos.

Se comparó a más de 4.700 participantes que dejaron de fumar con un número igual de personas que continuaron fumando. Ambos grupos se equipararon en función de sus puntuaciones cognitivas iniciales y otros factores como edad, sexo, nivel educativo y país de nacimiento.

El equipo de investigación descubrió que las puntuaciones de ambos grupos en las pruebas de memoria y fluidez verbal disminuyeron a un ritmo similar durante los seis años previos a que los participantes de un grupo dejaran de fumar. Estas trayectorias divergieron en los seis años posteriores a dejar de fumar.

BENEFICIOS DE DEJAR DE FUMAR PARA LA SALUD MENTAL Y FÍSICA

En quienes dejaron de fumar, la tasa de deterioro fue aproximadamente un 20% menor en la memoria y un 50% menor en la fluidez verbal. En la práctica, esto significó que, con cada año de envejecimiento, quienes dejaron de fumar experimentaron entre tres y cuatro meses menos de deterioro de la memoria y seis meses menos de deterioro de la fluidez que quienes continuaron fumando.

Se trató de un análisis observacional, por lo que podrían persistir diferencias no medidas entre los fumadores que dejaron de fumar y los que continúan fumando; si bien las tendencias antes de dejar de fumar eran similares, el estudio no puede probar causa y efecto.

Sin embargo, el equipo de investigación señaló que sus hallazgos eran consistentes con estudios anteriores que mostraban que los adultos mayores de 65 años que dejan de fumar a principios o en la mediana edad tienen puntajes cognitivos comparables a los de quienes nunca fumaron, y que los ex fumadores y los que nunca fumaron tienen un riesgo similar de demencia una década o más después de dejar de fumar.