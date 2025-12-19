Dedicar un tiempo al día a actividades relajantes durante la Navidad, clave para conciliar mejor el sueño

Archivo - Hombre con insomnio. - YANYONG/ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) han reconocido que los compromisos laborales y sociales típicos de las Navidades pueden elevar los niveles de estrés, por lo que han recomendado evitar la sobrecarga y dedicar algunos minutos al día a actividades relajantes, como lectura ligera, respiración diafragmática o meditación, para conciliar mejor el sueño.

"Un sueño alterado provoca cansancio generalizado e irritabilidad, además de empeorarlas enfermedades respiratorias vinculadas con el dormir, como la apnea obstructiva del sueño (AOS). Un sueño escaso puede desencadenar problemas metabólicos, como la diabetes o la obesidad, sin olvidar que un alto porcentaje de accidentes domésticos y de tráfico están vinculados a la falta de sueño", ha explicado el neumólogo Carlos Egea, coordinador del Año SEPAR 2025/26 de los Trastornos Respiratorios del Sueño.

Con la vista puesta en las próximas fiestas, los expertos han tenido en cuenta que es habitual que estas celebraciones incluyan cenas que se celebran tarde y ofrecen comida en exceso. "Como médicos, recomendamos moderación", ha destacado la neumóloga y directora del Programa de Investigación en Sueño de SEPAR, Alejandra Roncero, quien ha aconsejado dejar pasar unas dos o tres horas entre la cena y el momento de acostarse, así como evitar alimentos muy grasos o picantes.

Asimismo, los doctores han incidido en los riesgos del consumo de alcohol, que puede inducir somnolencia inicial, pero altera las fases del sueño y favorece los despertares, el ronquido y la apnea obstructiva del sueño. También puede aumentar la irritabilidad y afectar al estado de ánimo, por lo que han destacado que lo mejor es limitar su consumo y beber agua entre copas.

Si una noche ha sido corta, han afirmado que echarse una siesta breve, con una duración de entre 20 y 30 minutos, puede ser reparador. Sin embargo, han apuntado que intentar "compensar" durmiendo horas de más al día siguiente suele desregular aún más el ritmo circadiano, favoreciendo el cansancio acumulado.

Como remedios naturales después de una noche festiva, han indicado que aplicar calor local, tomar infusiones relajantes o realizar estiramientos suaves puede favorecer la recuperación y facilitar el descanso. Además, han aconsejado que antes de reincorporarse al trabajo se realice un día de ajuste que sirva para volver a los horarios habituales, cenar de forma ligera y evitar pantallas en la última hora antes de acostarse.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

En cuanto a los niños, que suelen ser quienes más alteran sus horarios durante las fiestas, los especialistas han recomendado en primer lugar mantener un ambiente tranquilo que evite una alta estimulación. Por ejemplo, han sugerido juegos de mesa, lectura o actividades creativas como alternativas para seguir divirtiéndose.

En paralelo, han destacado la importancia de mantener sus horarios y espacios para facilitar la conciliación del sueño. También han aconsejado que los regalos que tengan no ofrezcan demasiados estímulos y han desaconsejado el uso de pantallas antes de dormir.

Respecto a los adolescentes, los expertos han señalado que se negocie y se pacten límites con ellos en cuanto a horarios, uso de pantallas y práctica de actividad física. Así, aunque puedan trasnochar algo más, conviene evitar cambios bruscos para no alterar su reloj biológico, hacer ejercicio para favorecer la conciliación del sueño y evitar las siestas largas, a la vez que en lugar de prohibir los dispositivos tecnológicos, lo adecuado es establecer horarios de desconexión.