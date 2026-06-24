DDX6, la proteína que ayuda a los tumores a evadir el sistema inmunitario

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MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Universidad Nacional de Singapur (Singapur) proporciona información sobre cómo los mecanismos de edición de ARN pueden inducir inmunosupresión en el cáncer, lo que podría informar sobre nuevas dianas terapéuticas.

El estudio, publicado en 'Science Inmunology' encontró que la helicasa de ARN DDX6 reprimía una forma de edición de ARN de doble cadena (dsRNA) y, por lo tanto, prevenía la activación inmune innata. Sin embargo, la eliminación de DDX6 de los tumores causó la acumulación de dsRNA y desencadenó respuestas inmunes antitumorales en organoides derivados de pacientes y modelos de ratón de cáncer.

"Dirigirse a DDX6 y aprovechar la activación inmune intrínseca de las células tumorales asociada al ARN es prometedor para la inmunoterapia del cáncer", escriben los autores. Los dsRNA producidos por virus o células cancerosas pueden desencadenar respuestas inmunes innatas y señalización de interferón tipo I (IFN). Las enzimas protectoras como las adenosina deaminasas que actúan sobre el ARN 1 (ADAR1) alteran los pares de bases para crear desajustes dentro del dsRNA, lo que desestabiliza el dsRNA y, por lo tanto, previene la activación inmune.

CÓMO LA EDICIÓN DE ARN AFECTA LA INMUNIDAD

Aquí, los autores investigaron cómo la edición de ARN afecta la inmunidad dentro de las células tumorales. Determinaron que DDX6 interactuaba directamente con ADAR1 y reprimía un tipo específico de edición de ARN mediada por ADAR1 que generaba ARN bicatenario (dsRNA) más estable. Al prevenir esta forma de edición de ARN, DDX6 alteraba la estabilidad del dsRNA y evitaba la activación inmunitaria. Esto condujo a la protección inmunitaria en células sanas, pero se asoció con inmunosupresión en el cáncer.

Los ratones que carecían de DDX6 acumulaban dsRNA y desarrollaban una activación generalizada de IFN que provocaba la muerte prematura. La eliminación de DDX6 de las células tumorales promovió la inmunidad innata inducida por dsRNA en organoides derivados de pacientes y mejoró la infiltración de células inmunitarias y las respuestas antitumorales en modelos murinos de cáncer. Los autores especulan que el bloqueo terapéutico dirigido de DDX6 dentro de los tumores podría mejorar las inmunoterapias contra el cáncer.