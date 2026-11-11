Los daños en la retina en personas con diabetes pueden producirse antes de que aparezcan los síntomas, según el CGCOO - CGCOO

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), Andrés Gené, ha manifestado que "uno de los mayores peligros de la diabetes para la salud visual es que una persona puede creer que sus ojos están perfectamente porque sigue viendo bien, cuando en realidad pueden estar produciéndose daños en la retina".

"No podemos esperar a que aparezcan los síntomas para actuar", ha subrayado con motivo de la celebración, el 14 de noviembre, del Día Mundial de la enfermedad, la cual "puede provocar alteraciones oculares y visuales incluso antes de que el paciente perciba los primeros síntomas". "Algunas de estas complicaciones pueden ocasionar daños irreversibles si no se detectan y tratan a tiempo", ha enfatizado.

En este contexto, Gené ha recordado la importancia de las revisiones visuales y oculares periódicas y de la detección precoz, y es que alrededor de 5,1 millones de adultos viven con diabetes en España, según los datos de 2025 del 'Atlas de la Diabetes' de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés). La identificación temprana de alteraciones y el acceso al tratamiento adecuado "permiten reducir considerablemente el riesgo de pérdida visual grave", ha sostenido.

"Uno de los principales riesgos es la retinopatía diabética, una complicación que afecta a los vasos sanguíneos de la retina y que puede avanzar durante años sin provocar alteraciones perceptibles en la visión", ha continuado, para añadir que "esta ausencia inicial de síntomas puede generar una falsa sensación de seguridad y retrasar la identificación de lesiones que, sin un seguimiento y tratamiento adecuados, pueden ocasionar una pérdida visual permanente".

Al respecto, ha manifestado que la retinopatía diabética constituye una de las principales causas de pérdida de visión prevenible entre las personas con diabetes, pudiendo dar lugar su evolución a complicaciones graves, como el edema macular diabético, que afecta a la zona central de la retina y puede comprometer actividades cotidianas como leer, conducir o reconocer rostros.

OTROS PROBLEMAS

Tras explicar que la patología puede provocar fluctuaciones en la visión relacionadas con cambios en los niveles de glucosa, favorecer la aparición de cataratas y aumentar el riesgo de determinadas enfermedades oculares, ha informado de que una revisión científica publicada en diciembre del año pasado en la revista 'Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica', y elaborada por investigadores de la Universidad de Valencia, entre ellos Gené, recoge evidencias de que la diabetes y la prediabetes pueden provocar alteraciones en la acomodación, que permite enfocar objetos a diferentes distancias, y en la visión binocular, que facilita la coordinación de ambos ojos.

"Estas disfunciones pueden manifestarse como visión borrosa, fatiga visual o dificultades para mantener la lectura y realizar tareas de cerca, incluso en personas que todavía no presentan signos de retinopatía diabética", ha expresado, para agregar que también se identifica una relación entre algunas de las alteraciones y el control glucémico, lo que refuerza la importancia de una evaluación optométrica integral que no se limite a comprobar la agudeza visual o la graduación.

Con todo, ha incidido en que "la pérdida de visión asociada a la diabetes no es inevitable". "Disponemos de herramientas para detectar muchas de sus complicaciones antes de que provoquen daños graves", por lo que "la clave está en que los pacientes conozcan los riesgos, mantengan sus controles y reciban atención a tiempo", ha enfatizado.

"Los ópticos-optometristas somos profesionales sanitarios con competencias específicas en la evaluación de la función visual", ha manifestado el presidente del CGCOO, al tiempo que ha declarado que en las personas con diabetes, la intervención "no debe limitarse a comprobar si ven bien o necesitan cambiar de graduación".

De este modo, ha indicado que "es importante valorar también la acomodación, la visión binocular y otras funciones visuales que pueden verse afectadas por la enfermedad, así como identificar signos de alarma y facilitar una derivación adecuada cuando sea necesaria". Por último, ha destacado "la coordinación con oftalmólogos, médicos de Atención Primaria y endocrinólogos".