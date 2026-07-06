El daño de un infarto no se limita a la zona afectada sino que puede extenderse a otras del ventrículo

Investigadores del Incliva - INCLIVA

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Unidad de Imagen Cardiaca de Ascires Grupo Biomédico y la Unidad de Investigación Conjunta Ascires-UPV, aporta "evidencia relevante" en el campo de la imagen cardiaca avanzada y la cardiología clínica, al demostrar que el daño provocado por un infarto de miocardio no se limita únicamente a la zona afectada, sino que puede extenderse funcionalmente a regiones remotas del ventrículo.

Según ha informado el Incliva en un comunicado, este hallazgo "podría tener implicaciones importantes", entre las que destaca la mejora de la evaluación pronóstica de los pacientes, detectar deterioro cardiaco antes de que aparezcan síntomas o alteraciones más evidentes y establecer estrategias terapéuticas más precoces y personalizadas.

El estudio se ha centrado en las consecuencias del infarto de miocardio, una de las principales manifestaciones de la cardiopatía isquémica. A nivel global, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, provocan cerca de 18 millones de fallecimientos al año y, entre ellas, el infarto de miocardio representa una proporción muy significativa. En España y otros países desarrollados, la supervivencia tras un infarto ha mejorado "notablemente" gracias a los avances en el tratamiento agudo.

Sin embargo, esto ha incrementado el número de pacientes que viven con secuelas crónicas, como la disfunción ventricular y el riesgo de insuficiencia cardiaca. En este contexto, técnicas como la resonancia magnética cardiaca con análisis de deformación miocárdica (strain) se perfilan como "herramientas clave" para avanzar hacia una medicina "más precisa y personalizada".

El objetivo principal de la actual investigación, cuyos resultados se han publicado en 'Clinical Cardiology', ha sido analizar si las zonas del corazón aparentemente sanas presentan alteraciones funcionales tras un infarto. Para ello, el equipo ha utilizado técnicas avanzadas de resonancia magnética cardiaca junto con técnicas avanzadas de análisis de la deformación del músculo cardiaco.

"ALTERACIONES FUNCIONALES SUTILES"

En particular, "se buscó determinar si las regiones del corazón aparentemente no afectadas directamente por el infarto también presentan alteraciones funcionales sutiles, lo que podría mejorar la detección precoz del deterioro global del corazón y optimizar la estratificación del riesgo en estos pacientes", ha explicado la doctora Irene del Canto, primera autora del estudio.

La investigación ha sido liderada por la doctora Irene del Canto Serrano, del Grupo de Investigación en Electrofisiología cardiaca experimental de Incliva y profesora titular del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UV; y por David Moratal, catedrático del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPV.

Han intervenido, además, los doctores Francisco Javier Chorro Gascó y Vicente Bodí Peris, coordinadores, respectivamente, del Grupo de Investigación en Electrofisiología cardiaca experimental y del Grupo de Investigación Traslacional en Cardiopatía Isquémica y de Incliva. Ambos son facultativos del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de València y catedráticos de la Facultad de Medicina de la UV.

Todos los investigadores pertenecen al CIBERCV (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares), del Instituto de Salud Carlos III. Han participado también los doctores María Pilar López-Lereu y José Vicente Monmeneu, de la Unidad de Imagen Cardiaca de Ascires Grupo Biomédico.

ESTUDIO PREVIO

La investigación parte de un estudio previo realizado en población sana, en el que se establecieron valores de referencia normalizados para los parámetros de deformación miocárdica obtenidos mediante resonancia magnética cardiaca. "Disponer de estos valores normales permitió comparar de forma precisa los resultados obtenidos en pacientes con infarto crónico y detectar desviaciones sutiles que no serían evidentes con técnicas convencionales. Este enfoque facilita una evaluación más precisa y cuantitativa de la función cardiaca, superando las limitaciones de medidas tradicionales como la fracción de eyección", ha destacado el profesor David Moratal.

"Este estudio ha analizado cómo detectar disfunción cardíaca en regiones del corazón alejadas del área afectada por un infarto previo mediante técnicas avanzadas de imagen", ha señalado la doctora Irene del Canto. Mediante resonancia magnética cardíaca y la técnica 'feature tracking', que permite cuantificar de forma precisa cómo se deforma el músculo cardíaco durante el ciclo cardíaco, los investigadores identificaron en pacientes con infarto crónico alteraciones funcionales no evidentes en zonas aparentemente sanas del corazón.

El estudio ha contado con financiación de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (CIGE/2023/88), la Agencia Valenciana de la Innovación Generalitat Valenciana (INNCAD00/19/085) y el Instituto de Salud Carlos III/European Regional Development Fund (CB16/11/00486, PIE15/00013).).