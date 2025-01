¿Cómo cuidar tu salud ocular al realizar ejercicio?

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El oftalmólogo especialista en retina, el doctor Álvaro Fernández-Vega González, recomienda cumplir medidas de protección ocular al practicar deporte como evitar frotarse los ojos puesto que el sudor y la suciedad que se puede acumular en las manos puede provocar una infección si entra en contacto con estos.

Asimismo, aconseja el uso de gafas de policarbonato, un material resistente a los impactos y pueden resguardar al ojo de contusiones, choques o caídas. Además, es importante mantener una buena actitud en la práctica del deporte puede evitar momentos de frustración que pongan en riesgo la salud visual de los jugadores.

La práctica de deporte puede poner en riesgo la salud ocular por lo que el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega recuerda la importancia de tomar algunas medidas de precaución en aquellos deportes de riesgo como es el caso del pádel y tenis o aquellos en los que hay mucho contacto entre los jugadores como el fútbol, baloncesto y boxeo.

No obstante, el especialista hace hincapié en que "no se trata de desaconsejar la práctica de los deportes, sino de hacerlo siempre con el conocimiento y las precauciones necesarias para minimizar el riesgo de lesiones en general y del riesgo de lesiones oculares en particular".

En este contexto, el experto explica que "las pelotas de tenis y pádel pueden alcanzar hasta los 100 km/h. Un impacto a esa velocidad en la zona del ojo puede llegar a provocar lesiones serias como el desprendimiento de retina, que requiere una intervención quirúrgica".

Los síntomas más evidentes de sufrir esta lesión es la aparición brusca e intensa de las moscas flotantes, manchas negras o luces centellantes y la pérdida de agudeza visual. "La retina es la encargada de captar y recoger las imágenes para enviarlas al cerebro. Tiene un papel esencial para la visión y cualquier daño puede afectar seriamente la capacidad visual de las personas", comenta el doctor.

"Hay impactos que pueden ocasionar la fractura de los huesos que rodean el globo ocular. Esto es lo que se conoce como fractura orbitaria y los síntomas más frecuentes son la hinchazón, hematomas alrededor del ojo, visión doble y dificultad para mover el ojo", recuerda el oftalmólogo.

Por último, el doctor insiste en que en caso de sufrir un traumatismo ocular es necesario acudir cuanto antes a urgencias para que un profesional pueda evaluar el estado del ojo. "Bajo ningún concepto el paciente debe frotarse los ojos, porque podría infectar la zona lesionada y agravar la lesión", añade.