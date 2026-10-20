Cuatro investigadores del CNIO reciben ayudas de la Fundación 'la Caixa' para impulsar tratamientos contra el cáncer

Investigadores del CNIO que han recibido las ayudas de la Fundación 'la Caixa'. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Gonçalo Bernardes, Nabil Djouder, Francisco X. Real y Manuel Valiente han recibido cinco ayudas de la Fundación 'la Caixa' en su convocatoria de investigación e innovación biomédica correspondiente a 2026, que les permitirán desarrollar tratamientos y estrategias contra el cáncer.

Según ha detallado el CNIO, tres de los proyectos han recibido 1,9 millones de euros de la convocatoria de Investigación en Salud, mientras que los demás han sido seleccionados en CaixaImpulse de Innovación en Salud, un programa que busca acelerar la llegada a la clínica de las innovaciones biomédicas.

El jefe del Grupo de Biología Química Traslacional del CNIO, Gonçalo Bernardes, ha obtenido financiación para dos proyectos. Uno de ellos, dotado con unos 500.000 euros, se centra en la leucemia mieloide aguda y, en concreto, estudiará cómo cambia la organización de los componentes de las células leucémicas con alteraciones en la proteína NPM1, con el objetivo de identificar compuestos capaces de interferir en los mecanismos que favorecen este cáncer de la sangre.

El segundo proyecto, financiado por CaixaImpulse, propone una nueva estrategia para eliminar proteínas oncogénicas como KRAS, cuyas mutaciones están presentes en distintos tipos de cáncer. En lugar de limitarse a bloquear su actividad, los investigadores desarrollarán pequeñas moléculas capaces de provocar un daño oxidativo localizado que favorezca su degradación.

Por su parte, el jefe del Grupo de Factores de Crecimiento, Nutrientes y Cáncer del CNIO, Nabil Djouder, ha recibido 500.000 euros para estudiar cómo las señales del sistema nervioso y el estrés metabólico influyen en las defensas inmunitarias del hígado. En concreto, el trabajo se centra en la comunicación entre estas señales y los macrófagos, células del sistema inmunitario que intervienen en la respuesta frente al cáncer, con el foco puesto en el desarrollo de tratamientos personalizados.

CÁNCER DE VEJIGA Y METÁSTASIS

El jefe del Grupo de Carcinogénesis Epitelial del CNIO, Francisco X. Real, lidera un proyecto desarrollado en colaboración con el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) que ha recibido una financiación de unos 900.000 euros. La investigación abordará el papel de las células del músculo liso en la progresión del cáncer de vejiga.

En concreto, busca comprender cómo interactúan las células tumorales con las del tejido muscular y de qué manera esa relación favorece la invasión.

La segunda ayuda CaixaImpulse ha recaído en el jefe del Grupo de Metástasis Cerebral del CNIO, Manuel Valiente, para desarrollar 'TheraCluster', una herramienta destinada a mejorar la clasificación de pacientes con metástasis mediante el análisis de sus características moleculares.

La Fundación 'la Caixa' ha seleccionado en 2026 un total de 80 proyectos de investigación e innovación biomédica de España y Portugal, a los que destinará 32,4 millones de euros. La convocatoria de Investigación en Salud ha recibido 800 propuestas y ha concedido financiación a 32 iniciativas, mientras que CaixaImpulse de Innovación en Salud ha seleccionado 30 iniciativas entre las 449 propuestas presentadas.