Cuatro de cada diez personas con daltonismo desconocen que lo tienen hasta acudir a consulta

Archivo - Imagen de recurso de una revisión oftalmológica de un niño. - SOCIDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Entre el 30 y el 40 por ciento de los pacientes diagnosticados de daltonismo desconocía que tenía esta alteración antes de acudir a consulta, según datos de la Clínica Oftalmológica Martínez de Carneros.

Se estima que cerca de dos millones de personas en España son daltónicas, una alteración de la visión que afecta aproximadamente a uno de cada 12 hombres y una de cada 200 mujeres. Sin embargo, muchas personas llegan a la adolescencia o incluso a la edad adulta sin saber que perciben determinados colores de forma diferente.

Con motivo del Día Mundial del Daltonismo, que se celebra el 6 de septiembre, los especialistas de la clínica destacan la importancia de detectar esta condición durante la infancia y adolescencia, especialmente cuando las confusiones de color pueden afectar al entorno escolar o tener relevancia a la hora de plantearse determinadas opciones profesionales.

Los oftalmólogos subrayan que, cuando la alteración es leve, las personas pueden aprender a desenvolverse con pequeñas estrategias sin llegar a ser conscientes de que existe una diferencia. La edad en la que se identifica es muy variable y, aunque suele detectarse durante la infancia y la adolescencia, en la clínica también se atiende a adultos que descubren de forma casual que son daltónicos durante una revisión oftalmológica por otro motivo. De forma orientativa, la detección suele producirse entre los 15 y los 20 años.

El daltonismo no significa necesariamente no distinguir los colores, sino que determinadas tonalidades pueden percibirse de forma diferente o resultar más difíciles de diferenciar entre sí. Las alteraciones rojo-verde son las más frecuentes.

"Para una persona que ha visto los colores así desde que nació, esa es su normalidad. No puede comparar directamente su percepción con la de los demás. Cuando la alteración es leve, puede desarrollar estrategias para compensarla y pasar muchos años sin saber exactamente qué ocurre", ha explicado el doctor Diego Martínez de Carneros.

En los niños, algunas de las primeras señales pueden aparecer en el colegio, cuando el color empieza a utilizarse de forma habitual en mapas, gráficos, ejercicios o materiales escolares. Confundir determinados tonos puede llevar a interpretar como despiste o falta de atención lo que en realidad responde a una manera diferente de percibir los colores. Pequeñas adaptaciones, como incorporar símbolos, nombres o patrones además del color, pueden facilitar estas tareas.

Además, conocer el diagnóstico permite que tanto la familia como el entorno escolar entiendan que determinados errores no responden necesariamente a despistes o falta de atención, sino a una manera diferente de percibir determinados colores.

UNA DETECCIÓN TAMBIÉN RELEVANTE PARA EL FUTURO PROFESIONAL

Los expertos señalan que la adolescencia es un momento especialmente importante para identificar el daltonismo, ya que comienza la toma de decisiones sobre estudios y futuro profesional. Así, apuntan que determinadas profesiones cuentan con requisitos específicos de visión cromática, entre ellas algunas funciones relacionadas con la aviación, determinados puestos militares o profesiones sometidas a criterios médicos concretos.

Por ello, advierten de que un adolescente que desconoce que es daltónico puede orientar su formación hacia una profesión sin saber que, llegado el momento, tendrá que cumplir determinados requisitos de visión cromática. En este sentido, afirman que detectarlo con antelación permite que conozca su condición y pueda informarse sobre los requisitos visuales de las opciones profesionales que está valorando.

"No se trata de decirle a un paciente qué puede o no puede hacer, sino de que conozca con tiempo los requisitos de determinadas profesiones y pueda tomar sus decisiones con toda la información", señala Martínez.

El diagnóstico se realiza mediante pruebas de visión cromática, como el test de Ishihara, una exploración sencilla, rápida y no invasiva. En los casos en los que es necesario conocer con mayor precisión el tipo o grado de alteración, pueden realizarse pruebas adicionales.

Carneros recuerda que detectar el daltonismo no cambia la forma en la que una persona ve los colores, pero sí permite entender determinadas dificultades y aprender a desenvolverse con ellas con mayor naturalidad, especialmente durante la etapa escolar y antes de tomar determinadas decisiones académicas o profesionales.