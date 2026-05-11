Cuatro alemanes evacuados del 'MV Hondius' llegan a un hospital de Fráncfort para someterse a pruebas de hantavirus

Banderas con el rostro de Johann Wolfgang Goethe frente a un hospital en la ciudad de Fráncfort, Alemania - Andreas Arnold/dpa

El director Instituto Robert Koch descarta que haya riesgo para la población alemana y niega comparaciones con el coronavirus

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 11 (DPA/EP)

Cuatro pasajeros alemanes evacuados del 'MV Hondius' desde la isla de Tenerife han llegado a un hospital de la ciudad alemana de Fráncfort tras ser trasladados en avión hasta Países Bajos, según un portavoz del Hospital Universitario de Fráncfort, quien ha especificado que todos ellos se someterán a pruebas para determinar si están contagiados por hantavirus.

Así, ha indicado que los evacuados serán sometidos a pruebas en el hospital y permanecerán en observación, para posteriormente ser trasladados a sus respectivos estados federados para cumplir la cuarentena, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. En ese momento, las autoridades sanitarias competentes decidirán las medidas a adoptar.

Estas personas fueron evacuadas desde España hasta la ciudad neerlandesa de Eindhoven junto a ciudadanos de Países Bajos, Bélgica y Grecia. Desde la zona militar del aeropuerto de Eindhoven, los pasajeros alemanes continuaron su viaje hacia Fráncfort en un convoy de vehículos organizado y escoltado por efectivos de los cuerpos de bomberos de Essen y Fráncfort.

En este contexto, el director del Instituto Robert Koch --el organismo sanitario más importante de Alemania--, Lars Schaade, ha recalcado que no se considera que haya peligro para la población en estos momentos. De esta forma, ha confirmado que el virus puede provocar enfermedades graves, si bien ha matizado que "la buena noticia es que, en realidad, no se trata de un virus que se propague".

"En ese sentido, creo que puedo decir que en realidad no veo ningún peligro para la población en Alemania ni tampoco riesgo de pandemia", ha explicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión ZDF, en la que ha insistido en que el hantavirus "es completamente diferente" al coronavirus". "El peligro no es en absoluto comparable", ha argumentado.

Schaade ha hecho hincapié en que este virus se conoce desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, se puede evaluar muy bien. "Aquí tenemos un virus que conocemos desde hace 31 años", ha manifestado, al tiempo que ha especificado que de los varios miles de casos detectados desde su descubrimiento en 1995, "siempre se ha logrado controlar adecuadamente los brotes" de hantavirus.