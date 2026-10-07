¿Cuántas veces es normal levantarse a orinar por la noche? La clave no está solo en el número

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MADRID, 7 Oct. (EDIZIONES) -

Levantarse alguna noche para ir al baño puede explicarse por haber bebido mucho antes de acostarse. Pero si el despertar para orinar se repite y rompe el sueño, conviene preguntarse qué lo provoca. La nicturia puede estar relacionada con la próstata o con la vejiga, aunque también con la diabetes, con ciertos medicamentos, o con la apnea del sueño. ¿Cuándo deja de ser una molestia ocasional, qué hábitos pueden ayudar, y en qué momento es recomendable consultar?

Desde el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Fuenlabrada nos explican durante una entrevista con Europa Press Salud en exclusiva para Infosalus.com que en gran parte de las ocasiones el levantarse a orinar durante la noche va a depender, en primer lugar, de la cantidad de líquido que se haya ingerido, especialmente en las horas previas a acostarse. "Por ello, es esperable que una persona que bebe abundante agua, alcohol, o bebidas con cafeína por la noche tenga más probabilidades de despertarse para orinar", aprecian.

Según las Guías Europeas de Urología, tal y como recuerdan, la nicturia se define como 'la necesidad de despertarse durante el periodo principal de sueño para orinar'; por tanto, insisten estos urólogos en que "no existe un número concreto de veces a partir del cual se considere nicturia, sino que lo importante es que la necesidad de orinar sea la que provoque el despertar".

Aunque una micción nocturna ocasional puede ser normal, especialmente si ha habido una mayor ingesta de líquidos, levantarse de forma repetida, sobre todo dos o más veces cada noche, suele afectar al descanso y a la calidad de vida, por lo que conviene valorar si existe una causa tratable, aconsejan en este sentido.

Es más, indican que es recomendable consultar con Atención Primaria cuando la nicturia se acompaña de otros síntomas urinarios como dificultad para orinar, chorro débil, sensación de vaciado incompleto, urgencia, o aumento de la frecuencia urinaria.

POSIBLES CAUSAS DE LA NICTURIA

Con ello, manifiestan que la nicturia puede tener múltiples causas y con frecuencia pueden coexistir varias en un mismo paciente; por ello, creen importante valorar al paciente de forma global y no atribuir la nicturia únicamente a un problema urológico:

·En los hombres: Especialmente con la edad pueden influir los síntomas urinarios asociados al crecimiento benigno de la próstata, que pueden dificultar el vaciado de la vejiga.

·En las mujeres: Son frecuentes la vejiga hiperactiva y los cambios asociados a la menopausia; también pueden influir el prolapso de órganos pélvicos o la incontinencia.

Pero no siempre se trata de un problema de la vejiga o de la próstata, según prosiguen, ya que la diabetes, la insuficiencia cardiaca o renal, algunos medicamentos, y la acumulación de líquidos en las piernas pueden aumentar la producción de orina durante la noche.

"Aunque es frecuente pensar que levantarse varias veces por la noche es simplemente 'normal por la edad', la nicturia puede ser la manifestación de diferentes problemas de salud, desde alteraciones urinarias hasta diabetes, enfermedades cardiovasculares o renales y trastornos del sueño como la apnea", agregan.

También tiene especial importancia la apnea obstructiva del sueño, ya que las pausas respiratorias pueden favorecer una mayor producción de orina nocturna, sostienen desde el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Además, mantienen que la nicturia no solo afecta al descanso, sino que cuando es persistente puede producir somnolencia y cansancio durante el día, afectar a la concentración y al estado de ánimo, y aumentar el riesgo de caídas, especialmente en las personas mayores. "Por eso, cuando es frecuente o afecta a la calidad de vida, no deberíamos simplemente normalizarla, sino intentar identificar su causa", reiteran estos expertos.

ENCONTRAR LA CAUSA DE LA NICTURIA

A la hora de identificar las posibles causas de la nicturia, estos urólogos indican que la valoración inicial puede realizarse en Atención Primaria, donde se revisan los hábitos de ingesta de líquidos, la medicación, y otras enfermedades que puedas estar relacionadas. "Una herramienta especialmente útil es el diario miccional, en el que durante varios días el paciente registra cuánto bebe y cuánto orina, incluyendo las micciones nocturnas. Esto permite saber si el paciente está produciendo demasiada orina durante la noche", agregan.

Como prueba complementaria, especialmente si existen otros síntomas urinarios, según prosigue, puede medirse el residuo postmiccional, es decir, la cantidad de orina que queda en la vejiga después de orinar.

"Según los síntomas y los resultados de esta valoración inicial, puede ser necesario realizar otras pruebas o derivar al paciente a Urología u otras especialidades, por ejemplo, si se sospecha de una enfermedad renal, metabólica, cardiovascular, o de un trastorno del sueño", añaden.

CAMBIOS QUE PUEDEN AYUDAR

Con todo ello, pedimos a estos especialistas que nos aporten una serie de consejos para ayudar a reducir la nicturia antes de recurrir a tratamientos farmacológicos, y recuerdan primeramente que, en muchos pacientes, algunas medidas sencillas, y que suelen formar parte del tratamiento inicial antes de valorar el uso de medicamentos, pueden mejorar notablemente los síntomas, como las siguientes:

- Se recomienda reducir la ingesta de líquidos durante las tres horas previas a acostarse, especialmente bebidas con cafeína o alcohol, que aumentan la producción de orina.

- También es importante vaciar la vejiga justo antes de acostarse.

- Si el paciente toma diuréticos, en algunos casos puede ser conveniente adelantar el horario de la medicación, siempre bajo supervisión médica.