Archivo - Imágenes por resonancia magnética o resonancia magnética de la cabeza y el cerebro. - LILIIA BILA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EDIZIONES) -

El cerebro es una estructura muy compleja y fundamental para el 'funcionamiento' del organismo. Controla procesos tan básicos como la respiración, la frecuencia cardíaca, o la digestión, pero también coordina el movimiento o la información que procesamos. Es el responsable de nuestra habla, de nuestra inteligencia, pero también de nuestras emociones o sentidos.

Según recuerda la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cerebro está formado por una masa de tejido blanda, que está protegida por los huesos del cráneo y unas membranas, las conocidas meninges (que a su vez constan de tres capas -duramadre, aracnoides, y piamadre--).

El problema es que, a veces, surgen enfermedades que hacen necesaria la toma de muestras del cerebro. El cáncer es uno de los más temidos, y afecta a un 2% de episodios del total de cáncer en el adulto (más frecuente en el caso de los hombres), y hasta un 15% de los casos de cáncer en los menores de 15 años, tal y como recoge esta sociedad científica.

"En los tumores cerebrales, se desconocen las causas que pueden originarlos. Factores genéticos, ambientales, virus, radiaciones, y traumatismos han sido considerados como posiblemente implicados en el desarrollo de los mismos, pero es muy probable que sean mecanismos múltiples que actúan sobre bases genéticas", destaca la SEOM.

EL PAPEL DE LA BIOPSIA CEREBRAL

Así, para el diagnóstico de un tumor cerebral son necesarias varias pruebas que facilitarán el diagnóstico preciso. Entrevistamos en exclusiva en Europa Press Salud Infosalus a la médico especialista en anatomía patológica y neuropatóloga del Vall d'Hebron Elena Martínez Sáez quien nos explica en primer lugar que las técnicas de imagen, las pruebas radiológicas como el TAC o las resonancias magnéticas, suelen ser imprescindibles en el proceso diagnóstico.

Ahora bien, aclara que hay situaciones en las que la imagen no sea suficiente para el diagnóstico; de ahí que sea necesario dar un paso más y proceder al desarrollo de una biopsia del cerebro.

"La radiología da datos sobre la agresividad, la extensión del posible tumor, pero no será una certeza diagnóstica. La biopsia en el cerebro se hace cuando existe una sospecha alta de tumor cerebral, o bien si se baraja otra enfermedad, pero el paciente no está respondiendo a los tratamientos o no sigue el curso lógico de la misma", aclara esta doctora. Las biopsias, según prosigue, permiten entonces confirmar el diagnóstico, conocer cuáles son esas células tumorales, así como su agresividad.

TIPOS DE BIOPSIAS CEREBRALES

Y un punto muy importante que destaca esta experta del Vall d'Hebron es que las biopsias cerebrales, en numerosas ocasiones, también tienen una finalidad terapéutica, es decir, que su objetivo no sólo es diagnóstico, sino que si la situación lo permite también pueden servir para que en ese mismo acto quirúrgico se extirpe la máxima cantidad de tumor posible, de manera que en el largo plazo se logrará prolongar la vida del paciente.

"El objetivo que siempre se mantiene es que el acto quirúrgico no empeore la situación del paciente. Por eso, hay veces que si la lesión se localiza en una zona donde quitar tejido va a ser peor para el enfermo, entonces se toma la cantidad mínima y no se intenta la extirpación completa del tumor", apunta.

Describe la SEOM a este respecto que hay dos tipos de biopsias cerebrales: las biopsias con cirugía abierta, aquellas que se toman durante el mismo acto de la cirugía de extirpación; o bien las biopsias estereotácticas, realizadas a partir de una pequeña incisión en el cráneo, guiada por una corona de estereotaxia que se coloca en el paciente, y a partir de la que se introduce una aguja para la toma exacta de la muestra.

Desde la Sociedad Española de Neurocirugía (SENC), recuerdan que en este último caso, al ser un método tan preciso, se disminuyen los riesgos y el tiempo de estancia en el hospital del paciente; aunque aclara que este tipo de biopsia no tiene valor como tratamiento, sino que su objetivo único es el diagnóstico.

Igualmente, menciona que las biopsias estereotácticas son especialmente útiles cuando hay lesiones múltiples, cuando se sospecha que una lesión no va a necesitar seguramente de una cirugía (hay tumores que sólo se tratan con radioterapia), o cuando hay que descartar diferentes posibilidades como una infección, una inflamación, o un infarto cerebral, por ejemplo.

Estas intervenciones, según continúa la SENC, no suele conllevar complicaciones, tal y como indica, y se realizan bajo anestesia local, de manera que el paciente puede levantarse habitualmente el mismo día de la biopsia. Las grapas o puntos suelen retirarse a la semana de la intervención.

EL ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE LA MUESTRA

Una vez tomada la muestra es cuando entra en juego el neuropatólogo, según indica la experta del Vall d'Hebron, y a la hora de analizar las muestras, lo primero que se pregunta es si es un tumor o no "porque, radiológicamente, hay algunas lesiones que pueden imitar al tumor pero no serlo, aunque no es lo más frecuente, como infecciones o lesiones inflamatorias o desmielinizantes", como hemos comentado antes.

Si se certifica que se trata de un tumor dice que éste se tipifica gracias a su aspecto, a la forma y a la cantidad de sus células, y si hay tejido muerto, que "significará que ha crecido muy rápido y que es agresivo". Aquí precisa Elena Martínez Sáez que la inmunohistoquímica es una de las técnicas de laboratorio más empleadas ahora mismo en este campo, un procedimiento que emplea una serie de anticuerpos específicos para detectar antígenos o proteínas en la muestra y observarla al microscopio, aunque también celebra que el diagnóstico de los tumores cerebrales se ha subespecializado tanto que se buscan alternativas moleculares como parte del diagnóstico.

"Actualmente podemos ser más precisos en el diagnóstico que hace 15 años. El objetivo es que el paciente ahora puede acceder a tratamientos personalizados. De hecho, no hay que olvidar que al hablar de tumores cerebrales estos no son una única enfermedad, sino que los hay de diferentes tipos, y que además se comportan de maneras diferentes, por lo que la precisión diagnóstica es clave para ofrecer al paciente el mejor tratamiento", remarca esta neuropatóloga del Vall d'Hebron.

Eso sí, ve importante trasladar la idea de que hay ocasiones en las que no se puede llegar a un diagnóstico, a pesar de haber realizado una biopsia cerebral. "El manejo del paciente está dirigido a que todo se haga lo mejor posible pero, a veces, sucede que la lesión está en una zona poco accesible y no se puede acceder a suficiente tejido. Es uno de los riesgos, pero siempre se intenta", subraya Elena Martínez.

En cuanto a la implantación de la IA en este ámbito señala que en la actualidad se están desarrollando herramientas que seguramente ayudarán mucho al diagnóstico que, aunque ahora no están en la práctica diagnóstica de rutina, seguro que en los próximos años representarán una herramienta de ayuda.