Cuando la regeneración del estómago se complica: el papel de Arid1a y p53 en el cáncer gástrico

Archivo - Cáncer de estómago - PETERSCHREIBER.MEDIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capacidad del organismo para reparar tejidos dañados es esencial para la supervivencia, pero este proceso no siempre es perfecto. En determinados contextos biológicos, los mecanismos de regeneración celular pueden generar condiciones que alteran el equilibrio normal del organismo y abren nuevas preguntas sobre su papel en algunas enfermedades.

Miembros del programa de Biología del Desarrollo, Células Madre y Cáncer del Hospital para Niños Enfermos (SickKids) de Canadá han utilizado la tecnología de secuenciación multiómica 10x de células individuales, disponible a través del Centro de Genómica Aplicada, para estudiar lo que sucede dentro de las células del estómago durante la curación y la recuperación.

Junto con el Laboratorio Rhee de la Universidad de Toronto (Canadá), analizaron la interacción de la expresión genética y la regulación del ADN dentro de la misma célula del estómago durante varios estados de regeneración y recuperación.

Tras observar resultados inesperados, el equipo descubrió los procesos biológicos que regulan la expresión génica (qué genes específicos se activan o desactivan) en la regeneración, recuperación y cáncer gástrico. Su estudio, publicado en 'Developmental Cell', destaca cómo ciertas condiciones y respuestas en el estómago lo hacen vulnerable al cáncer.

Cabe recordar que pocas zonas del cuerpo sufren tanto estrés diario y tanto daño potencial como el estómago, que debe procesar todo lo que tragamos. Además de este esfuerzo constante, el estómago también produce ácido que puede dañar su propia mucosa y aumentar el riesgo de úlceras.

QUÉ HAN VISTO AL SEGUIR LA REGENERACIÓN DEL ESTÓMAGO

En este nuevo trabajo, el equipo identificó que el complejo de remodelación de la cromatina BRG1/BRM-Associated Factor (BAF) está activo durante la recuperación. Dentro del complejo BAF, eliminaron Arid1a, que se encuentra entre los genes más alterados en el cáncer gástrico, pero cuyo papel en la regeneración y la recuperación es desconocido.

"Esperábamos que comenzaran a formarse tumores, pero no fue así", replica Adrian Loe, primer autor e investigador postdoctoral en el Laboratorio Kim. "En cambio, la eliminación de Arid1a tras una lesión en las células del estómago las dejó en un estado persistente de regeneración, incapaces de recuperarse".

Esto sugiere que Arid1a desempeña un papel fundamental en la recuperación celular del estómago. Tras varias semanas en las que estas células permanecieron en este estado regenerativo (aunque sin cáncer), los investigadores eliminaron Trp53, el gen más comúnmente asociado al cáncer. Esta acción, en un entorno marcado por la ausencia de Arid1a, fue suficiente para desencadenar el cáncer y provocar su propagación.

Estos nuevos hallazgos sugieren que las variantes genéticas relacionadas con el cáncer no actúan de forma aislada, sino que dependen del entorno. El estudio demuestra que, si bien el proceso de regeneración y curación puede aumentar el riesgo de cáncer de estómago, una recuperación incompleta incrementa aún más dicho riesgo.

POR QUÉ IMPORTA TAMBIÉN CÓMO SE "APAGA" LA REGENERACIÓN

"La medicina regenerativa es un campo de investigación dinámico y en constante evolución, pero no podemos perder de vista que también necesitamos comprender mejor cómo controlar la regeneración", expone Kim.

"Esto se debe a que, como demostró nuestro estudio, genera una mayor susceptibilidad al cáncer. A medida que avanza el campo de la medicina regenerativa, también debemos centrarnos en estudiar cómo se recuperan las condiciones que permiten volver a un estado saludable y equilibrado", añade.

Este estudio fue financiado por la beca SickKids Restracomp, la beca de posgrado de Ontario, la beca de posgrado de Canadá; el Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, los Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR) y la beca Pitblado Discovery del Centro Oncológico de la Familia Garron.