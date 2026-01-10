Cuando el placer provoca risa, llanto o dolor de pies: Estas son las reacciones más extrañas del orgasmo femenino

Archivo - Dolor de cabeza durante el sexo. - PRAETORIANPHOTO/ ISTOCK - Archivo

Quizá reir o llorar tras un orgasmo puede ser una reacción tras un orgasmo que a muchas mujeres les puede resultar reconocible en algún momento de sus vidas, pero seguramente no tanto tener dolor de pies o de oidos, sangrar por la nariz o incluso tener alucinaciones.

Según un nuevo estudio, algunas mujeres experimentan reacciones físicas y emocionales inusuales, como risa, llanto, dolor de cabeza, hormigueo, dolor de pies, hemorragia nasal y más cuando tienen un orgasmo, unas reacciones, conocidas como fenómenos periorgásmicos, que no se relacionan con la fisiología normal del clímax, publican sus autores en el 'Journal of Women's Health'.

La nueva investigación basada en una encuesta de la Universidad Northwestern (Estados Unidos) ha sido el primero en desglosar con qué frecuencia y constancia las mujeres experimentan estas respuestas y cuándo es más probable que ocurran (es decir, con una pareja o durante la masturbación).

Si bien el estudio reveló que estas respuestas son poco frecuentes (solo el 2,3 % de la muestra), consideran estos hallazgos necesarios para concienciar y tranquilizar a las mujeres, afirmando que estas respuestas se consideran una respuesta sexual normal, afirma la doctora Lauren Streicher, autora principal del estudio y profesora clínica de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, que añade que estos hallazgos también justifican la necesidad de estudios adicionales para ayudar a las mujeres a abordar su salud y bienestar sexual.

“Si bien se han reportado casos de mujeres que ríen, lloran o presentan síntomas físicos inusuales durante el orgasmo, este es el primer estudio que caracteriza estos fenómenos y cuándo es más probable que ocurran --resalta Streicher, quien también es la creadora de COME AGAIN, una nueva guía científica sobre la función sexual para profesionales de la salud y no profesionales--. Las mujeres deben saber que si se ríen a carcajadas cada vez que tienen un orgasmo (y no hay nada divertido), no están solas”.

Un total de 3.800 mujeres vieron un breve video publicado en redes sociales que explicaba los fenómenos periorgásmicos. Posteriormente, pudieron responder una encuesta anónima de seis preguntas sobre síntomas o respuestas físicas o emocionales inusuales que experimentan al tener un orgasmo.

De las 86 mujeres (de 18 años o más) que se identificaron como mujeres que experimentaban fenómenos periorgásmicos, el 61 % reportó experimentar síntomas físicos, el 88 % reportó experimentar respuestas emocionales, más de la mitad (52 %) experimentó más de un síntoma y el 21 % experimentó síntomas tanto físicos como emocionales. Si bien la mayoría (69 %) experimentó estos síntomas solo ocasionalmente con el orgasmo, el 17 % los experimentó de forma constante con el orgasmo. La mayoría (51 %) experimentó síntomas exclusivamente con la actividad sexual en pareja, el 9 % durante la masturbación y el 14 % con el uso de un vibrador.

LISTADO DE SÍNTOMAS DIVERSOS

Estos son los síntomas físicos registrados durante el estudio entre las 86 encuestadas:

- Dolor de cabeza (33%)

- Debilidad muscular (24%)

- Dolor/hormigueo en el pie (19%)

- Dolor/picazón/hormigueo facial (6%)

- Estornudos (4%)

- Bostezos (3%)

- Dolor de oído/otra sensación en el oído (2%)

- Hemorragia nasal (2%)

Los síntomas emocionales fueron:

- Llorar (63%)

- Tristeza o ganas de llorar con una experiencia sexual positiva (43%)

- Reir (43%)

- Alucinaciones (4%)

Los investigadores comprobaron que estos fenómenos periorgásmicos son más comunes durante las experiencias sexuales en pareja que en solitario, y consideran que que puede deberse a la interacción social y emocional con el sexo en pareja. "Postulamos que la presencia de una pareja puede evocar respuestas psicológicas y fisiológicas más complejas, lo que sugiere la participación de un componente emocional --explican--. Un estado emocional elevado durante la actividad sexual con una pareja puede potencialmente activar vías neurofisiológicas diferentes a las implicadas en la actividad sexual en solitario, y la conocida liberación de endorfinas, dopamina y oxitocina durante el orgasmo posiblemente también podría contribuir a estos estados emocionales intensos".