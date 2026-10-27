Cuando un médico dice que los síntomas están 'en tu cabeza': el impacto en pacientes con TNF

Archivo - España suspende en la protección de la salud mental de las personas trabajadoras: un 37% declara sufrir estrés, depresión o ansiedad causados por el trabajo. - UGT - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con trastorno neurológico funcional (TNF) han llegado a tener pensamientos suicidas después de sentir que su médico decía que sus síntomas eran "todo en su cabeza", según una investigación de la Universidad de East Anglia y la Universidad de Cambridge, ambas en Reino Unido.

El trabajom, que se publica en la revista 'Rheumatology International', revela preocupaciones sobre el diagnóstico erróneo, el estigma y la atención inconsistente para las personas con enfermedades autoinmunes que también son diagnosticadas con trastorno neurológico funcional (TNF). También ,muestra profundos desacuerdos entre los médicos sobre los diagnósticos de TNF.

El equipo de investigación dice que se necesita una mejor comunicación, trabajo multidisciplinario y una atención más holística para mejorar los resultados de los pacientes. La autora principal, la doctora Melanie Sloan, de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA y el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Cambridge, comenta que "el TNF es una condición neurológica reconocida que puede causar síntomas como debilidad, temblores, cambios en el movimiento o la sensación y convulsiones no epilépticas. Estos síntomas son reales y no son inventados ni están bajo el control de una persona".

"Queríamos comprender mejor los desafíos que implica diagnosticar síntomas neurológicos complejos en enfermedades autoinmunes, y por qué pacientes y médicos a veces tienen perspectivas muy diferentes. En definitiva, nuestro objetivo era identificar maneras prácticas de mejorar la comunicación, reducir la angustia y garantizar que los pacientes reciban la atención y el apoyo más adecuados", añade la autora.

Para ello, el equipo de investigación exploró cómo se utilizan y comprenden los diagnósticos de TNF en personas con enfermedades autoinmunes, y dónde surgen desacuerdos entre pacientes y médicos. Los investigadores analizaron las respuestas de encuestas internacionales que involucraron a 1.853 pacientes, 400 médicos y 463 miembros del público, además de realizar entrevistas en profundidad con pacientes y médicos.

Así, examinaron cómo se diagnostican, interpretan y comunican los síntomas neurológicos complejos en enfermedades autoinmunes en entornos de atención médica reales. Descubrieron que, si bien el 86% de los pacientes estuvo de acuerdo en que un diagnóstico de depresión era correcto, solo el 53% estuvo de acuerdo con un diagnóstico de fibromialgia y el 30% estuvo de acuerdo con un diagnóstico de TNF.

Solo el 7% estuvo de acuerdo con que se les dijera que sus síntomas eran "psicosomáticos". Los médicos que participaron en el estudio describieron lo difícil que puede ser determinar qué está causando los síntomas. Muchos dijeron que tenían poca capacitación en TNF y otros tenían opiniones muy fuertes a favor o en contra de los diagnósticos de TNF.

Pacientes y médicos informaron ejemplos de síntomas que se atribuyeron a la causa equivocada, con Se han reportado diagnósticos erróneos en ambos sentidos.

Sloan comenta: "Todavía no sabemos lo suficiente sobre algunas de las formas en que las enfermedades autoinmunes afectan el cerebro y el sistema nervioso como para estar siempre seguros de qué está causando un síntoma en particular. El trastorno neurológico funcional (TNF) es una afección real y quienes lo padecen necesitan el tratamiento adecuado. Sin embargo, debemos tener cuidado al asumir que conocemos la causa de cada síntoma y al sacar conclusiones precipitadas. En las enfermedades autoinmunes, los síntomas neurológicos pueden tener muchas causas diferentes, las cuales son muy difíciles de dilucidar. Explicaciones más claras de los diagnósticos podrían ayudar a los pacientes a comprenderlos y aceptarlos, mientras que los médicos deben ser prudentes cuando la causa de los síntomas no está clara."

El estudio encontró que la forma en que se explicaba un diagnóstico podía marcar una gran diferencia en cómo se sentían los pacientes al respecto y que el estigma jugaba un papel.

Los médicos (72%) eran mucho más propensos que los pacientes (50%) o el público en general (48%) a decir que los síntomas de salud mental se veían como más aceptables o menos estigmatizados cuando se pensaba que eran causados ??directamente por la enfermedad física de la persona.

Algunos pacientes describieron sentirse angustiados cuando un diagnóstico de TNF parecía sugerir que sus síntomas eran psicológicos o algo que podían controlar. Las malas explicaciones podían llevar sentimientos de culpa, vergüenza, pérdida de confianza y algunos expresaron pensamientos suicidas.

El estudio encontró que los pacientes eran más propensos a aceptar un diagnóstico cuando los médicos los escuchaban, explicaban por qué creían que un síntoma tenía una causa particular y explicaban cómo los síntomas vinculados al TNF diferían de los causados ??por su enfermedad autoinmune.

Los investigadores dicen que se necesita un mejor trabajo en equipo entre reumatología, neurología, psiquiatría, pacientes y otros especialistas, y escuchar, no solo los síntomas de un paciente sino también lo que ellos creen que puede ser la causa o causas. Enlace: