Cuando faltan recursos para criar, el cerebro materno cambia: un estudio en ratas lo revela

Archivo - Mujer sentada en el suelo del pasillo abrazando a su hija. Depresión, dolor, trauma. - CHAMELEONSEYE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuando las madres carecen de los recursos necesarios para criar a sus hijos, esta adversidad genera un gran estrés que puede dificultar el cuidado de la descendencia y provocar depresión posparto, según un trabajo de la Universidad de Texas en Dallas (Estados Unidos) realizado en ratas.

En un nuevo artículo publicado en 'Jneurosci', Millie Rincón-Cortés y sus colaboradores de la Universidad de Texas en Dallas utilizaron ratas para explorar cómo la falta de recursos durante la crianza de las crías altera la actividad neuronal.

Los investigadores se centraron en una población de neuronas que se activa con las interacciones entre las crías y que está relacionada con el comportamiento motivado, así como con los actos maternos.

EL ESTRÉS ALTERA LA ACTIVIDAD DE LAS NEURONAS MATERNAS

Los investigadores descubrieron que cuando las madres disponían de menos material para construir nidos para sus crías, esto provocaba un aumento de la actividad neuronal antes y durante comportamientos dañinos hacia ellas. Cuando estas madres se separaban de sus crías, presentaban menor actividad en esta población neuronal en comparación con las ratas madre que contaban con suficientes recursos para anidar.

"Predecíamos que estas neuronas se modificarían cuando las madres proporcionaran un cuidado maternal adecuado a sus crías, pero no fue así. Contrariamente a nuestra predicción, solo se observó un aumento de la actividad justo antes y durante comportamientos insensibles; parece ser una señal cerebral desadaptativa", explica Rincón-Cortés.

EL CEREBRO RESPONDE DE FORMA DISTINTA SEGÚN EL CONTEXTO

Dado que esta población neuronal está implicada en la motivación general, los investigadores también exploraron si las madres con menos recursos para el nido presentaban una actividad alterada al recibir una recompensa alimenticia. No se observaron diferencias en la actividad en comparación con las madres con recursos suficientes para el nido, lo que sugiere que los cambios en la actividad son específicos del contexto de cuidado materno. Rincón-Cortés explica: "Se cree que el estrés y la adversidad reducen la actividad de estas células, pero este hallazgo sugiere que no es tan sencillo. El contexto importa; la respuesta de estas neuronas depende de lo que esté haciendo la madre".

Según los autores, este trabajo revela cómo la falta de recursos influye en la actividad de una población neuronal en ratas madre, dificultando así el cuidado de sus crías. El equipo de investigación tiene varios proyectos planificados derivados de este trabajo, entre ellos, el uso de un enfoque de aprendizaje automático para identificar comportamientos que puedan predecir el maltrato a las crías.

También les interesa explorar si los tratamientos aprobados por el gobierno pueden prevenir este cambio cerebral desadaptativo en las ratas o revertir la alteración de la actividad cerebral tras la escasez de recursos.