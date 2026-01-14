El CSIC crea la Fagoteca One Health para la tecnología basada en fagos frente a la resistencia a los antibióticos

Presentación de la Fagoteca - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha presentado este miércoles en Oviedo la Fagoteca One Health un recurso que cuenta con un repositorio de fagos, que prestará también servicios de diseño de fagos con aplicaciones en salud humana y animal, agroalimentación y medioambiente.

Los fagos (o bacteriófagos) son un tipo de virus que infectan específicamente bacterias y que han demostrado su potencialidad para ser empleados en terapias innovadoras contra infecciones bacterianas resistentes.

La Fagoteca One Health del CSIC tiene el objetivo de crear una colección de bacteriófagos frente a las bacterias patógenas resistentes a los antibióticos de mayor relevancia en clínica humana, en veterinaria, agricultura y medio ambiente. Ofrece formación al sector público y privado, así como el diseño de soluciones fágica a la carta.

La terapia fágica, basada en bacteriófagos, ofrece una alternativa eficaz, segura y personalizada, que precisa de investigación e infraestructuras estratégicas. Para su funcionamiento, la Fagoteca ha implementado protocolos para la conservación de los fagos y bacterias huésped, así como todas las herramientas necesarias para su caracterización molecular, de producción y de control de calidad.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Ramón Areces a través de un convenio para el desarrollo del proyecto que aporta 332.100 euros para equipamiento y material fungible, acondicionamiento de espacios y gastos de personal.

La presentación de este nuevo recurso del CSIC ha tenido lugar en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, en Oviedo. José María Martell (Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC) ha abierto el acto institucional en el que han participado Isabel Varela (Profesora de investigación, Instituto de Investigaciones Biomédicas "SolsMorreale" IIBM-CSIC-UAM), Pilar García (Científica titular del IPLA-CSIC).

José María Martell ha destacado que "con esta iniciativa el CSIC se dota de una herramienta estratégica para combatir la resistencia a los antimicrobianos, una de las principales amenazas para la salud pública mundial, alineada con el enfoque One Health, que preserva recursos biológicos y abre camino a una red de colecciones únicas, con impacto científico, clínico y ambiental". Además, "con la Fagoteca el CSIC contribuye a los objetivos del Plan Nacional frente a las Resistencias Antimicrobianas y a iniciativas europeas como el Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance" ha añadido.

En el acto también han estado presente Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Empleo del Principado de Asturias y Eduardo Estrada Alonso, codirector de la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, Universidad de Oviedo.

Eduardo Estrada Alonso, codirector de la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, ha señalado que para la Fundación Ramón Areces "es una satisfacción prestar apoyo a este novedoso proyecto de Fagoteca One Health, una iniciativa que sitúa al CSIC, y por ende a la ciencia española, en la vanguardia tecnológica mundial en la lucha frente a las bacterias resistentes. El estudio de las enfermedades infecciosas emergentes y la resistencia a los antibióticos entre humanos y animales ha sido y es una cuestión prioritaria en la Fundación Ramón Areces, ya que constituye uno de los problemas globales de salud pública a los que se enfrenta la medicina moderna".

La Fagoteca One Health plantea una organización innovadora de prestación de servicios especializados en cuatro Sedes coordinadas: el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC, UNIOVI, Principado de Asturias), el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC) y el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC).

Este nuevo recurso forma parte de Plan Biomed del CSIC -junto con otras medidas como la Red de Enfermedades Raras o la Red de Servicios para la Traslación Biomédica-, cuyos objetivos se orientan a mejorar el posicionamiento en el sector biomédico a nivel nacional e internacional ante los desafíos innovadores que suponen el incremento de las nuevas integraciones tecnológicas y digitales en la investigación.

La resistencia a los antimicrobianos es responsable directa de 1,27 millones de muertes en 2019 y asociada a casi 5 millones de muertes ese mismo año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros expertos proyectan que esta cifra podría aumentar hasta 10 millones de muertes anuales para 2050 si no se toman medidas urgentes.

Ante la actual crisis de resistencia a los antibióticos y su impacto sobre la salud pública mundial, se ha promovido la búsqueda urgente de soluciones para tratar enfermedades infecciosas. En este contexto, las colecciones de fagos son un recurso muy valioso que facilitan el acceso de investigadores y empresas a estos virus y a las células hospedadoras. Disponer de antimicrobianos alternativos a los antibióticos es fundamental para combatir bacterias en ambientes muy diversos