El CSIC crea unas ayudas para la investigación del cáncer gracias al legado de María Dolores Romero

Archivo - Laboratorio. - CSIC - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha anunciado la creación de una convocatoria de ayudas extraordinarias para la investigación del cáncer con los 400.000 euros que María Dolores Romero Artingas donó a la institución.

Según ha informado en un comunicado, el CSIC busca "rendir homenaje" al legado de María Dolores a través de esta iniciativa, que lleva su nombre, y reconocer su compromiso con el avance de la ciencia. "Su generosa contribución permitirá impulsar investigaciones orientadas a mejorar el conocimiento, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer", ha destacado.

La convocatoria contempla la concesión de dos ayudas de 200.000 euros cada una para proyectos con una duración máxima de cuatro años, que deberán desarrollarse en institutos y centros del CSIC. Las ayudas están abiertas a propuestas de distintas áreas científicas que puedan contribuir a afrontar los retos que plantea esta enfermedad.

A este respecto, la institución ha detallado que las áreas de investigación incluyen disciplinas como la biología celular y molecular, la genómica, la inmunología, el desarrollo de nuevas terapias, la detección precoz o la investigación aplicada a la práctica clínica, entre otras.

La convocatoria se enmarca en los principios de la ciencia abierta y los resultados obtenidos se compartirán en repositorios públicos para favorecer su difusión y reutilización por parte de la comunidad científica y de la sociedad.

OTRAS CONVOCATORIAS

El CSIC lanzó a finales de 2025 otra convocatoria de ayudas extraordinarias, que destina la donación que Juana Rienda hizo a la institución para impulsar la investigación en Alzheimer y Parkinson.

"Nos llena de orgullo que personas comprometidas en impulsar el desarrollo científico como María Dolores y Juana elijan al CSIC para confiarnos su patrimonio y dedicarlo a la investigación de vanguardia", ha manifestado la presidenta del Consejo, Eloísa del Pino, quien ha subrayado el agradecimiento de la institución a ambas.

El CSIC también cuenta con el portal DONA CSIC, una iniciativa de mecenazgo que permite a la ciudadanía apoyar de manera directa la ciencia pública y contribuir al avance del conocimiento. Todos los donativos se destinarán "en su integridad" a financiar actividades, líneas y proyectos de investigación prioritarios orientados hacia los retos de la sociedad.