Cruz Roja atiende cada año a más de 25.000 personas sin hogar y alerta del deterioro físico y emocional que provoca vivir en la calle. - CRUZ ROJA ESPAÑOLA

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha advertido este jueves de que el sinhogarismo afecta a más de 34.000 personas en España y puede acelerar el envejecimiento al menos diez años, provocando un grave deterioro físico, cognitivo y emocional.

Con motivo del Día Europeo de las Personas sin Hogar, que se conmemora el próximo 23 de noviembre, la organización ha informado de que hasta el 15 de septiembre de 2026 ha atendido a 17.913 personas en esta situación (el 83% hombres y el 17% mujeres), tras haber asistido a 25.572 personas durante todo 2025.

Según ha detallado la entidad en un comunicado, este fenómeno responde habitualmente a una acumulación de factores personales, sociales y económicos -como la pérdida de empleo, rupturas afectivas, enfermedades, violencia o el elevado coste del alquiler- que sitúan a cualquier persona en una situación de extrema vulnerabilidad.

Cruz Roja ha subrayado que los últimos datos de la Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas sin Hogar del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, reflejan el aumento de la demanda de recursos en España. En concreto, una media de 34.135 personas se alojó cada día en centros de atención (un 57,5% más que en 2022), mientras que los comedores sociales registraron una media de 71.121 servicios diarios de comida, un incremento del 38,4% respecto a hace cuatro años.

RECURSOS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y SALUD MENTAL

Para evitar que la vida en la calle se cronifique, la organización despliega una intervención integral durante todo el año respaldada por más de 6.000 personas voluntarias. Actualmente, cuenta con 90 Unidades Móviles de Emergencia Social (UES) repartidas en 35 provincias que proporcionan abrigo, alimentos, atención médica básica, apoyo psicosocial e información sobre alojamientos.

Asimismo, dispone de 778 plazas de alojamiento temporal en 16 provincias y 16 centros de día con servicios básicos como duchas, comedor o lavandería. La entidad ha incidido en que la atención incorpora de forma prioritaria la escucha y el apoyo emocional para combatir la angustia, la ansiedad y la sensación de invisibilidad derivadas de la soledad.

En esta línea, Cruz Roja adapta sus recursos para facilitar el acceso a plazas de alojamiento con mascotas -que en muchos casos representan el principal apoyo afectivo de las personas sin hogar- y cubrir necesidades de alimentación o atención veterinaria.

La organización ha ilustrado la eficacia de estos itinerarios personalizados con el caso de Gilberto, quien llegó a Cruz Roja en Granada viviendo en la calle y, tras participar entre 2024 y 2025 en proyectos de atención integral y en el Plan de Empleo en coordinación con recursos municipales, cuenta actualmente con trabajo y reside en una vivienda de alquiler compartida.

Por todo ello, Cruz Roja ha reclamado reforzar los recursos de atención, facilitar el acceso a una vivienda digna y fomentar la implicación de la sociedad porque "salir del sinhogarismo no consiste únicamente en encontrar un techo, también significa recuperar la salud, los vínculos, la confianza y la posibilidad de construir un proyecto de vida".