Cómo la cromatina y los reguladores epigenéticos moldean la identidad de los macrófagos

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva revisión de Ámsterdam UMC (Países Bajos) examina los mecanismos reguladores transcripcionales y epigenéticos que dan forma a la identidad y función de los macrófagos. Tal y como se publica en 'Science Immunology', las enzimas modificadoras de la cromatina (EMC) pueden escribir y borrar marcadores epigenéticos que influyen en la activación y diferenciación de los macrófagos y, por lo tanto, en la función inmunitaria.

En este artículo, los investigadores analizan el papel de las EMC en los macrófagos en condiciones de salud y durante diversas infecciones y enfermedades.

También analizan cómo la remodelación de la cromatina y factores de transcripción específicos pueden afectar las respuestas de los macrófagos y exploran cómo la focalización terapéutica de los reguladores epigenéticos podría esclarecer el envejecimiento o ayudar a combatir enfermedades crónicas.

"Una mayor comprensión de estos principios reguladores basados en la cromatina ayudará a definir mejor la patología humana y a guiar el desarrollo de terapias futuras más precisas", escriben los autores.