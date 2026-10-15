Archivo - CRIS Contra el Cáncer financia estudios para hallar nuevas opciones de terapia para el cáncer de mama resistente - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha anunciado la financiación de proyectos de investigación en Bilbao (Vizcaya), Salamanca, Barcelona y Boston (Estados Unidos) con el objetivo de hallar nuevas opciones de tratamientos para el cáncer de mama resistente.

En concreto, los estudios están liderados por los miembros del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE-Bilbao), Ana Ruiz-Sáenz; del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, Atanasio Pandiella; del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer del Hospital Clínic de Barcelona, Aleix Prat; y del Dana-Farber Cancer Institute de Boston y del IDIBAPS, Elia Seguí.

Así, y con motivo de la celebración, cada 19 de octubre, del Día Mundial del Cáncer de Mama, la Fundación CRIS Contra el Cáncer busca "responder a uno de los grandes retos pendientes de esta enfermedad", siendo el de "por qué algunos tumores dejan de responder a tratamientos que al principio funcionaban y cómo ofrecer nuevas opciones a las pacientes cuando esto ocurre".

Para ello, los expertos abordan las resistencias a tres de los pilares del tratamiento actual, que son las terapias hormonales, los anticuerpos unidos a fármacos y la inmunoterapia, con el objetivo de entender cómo cambian los tumores, por qué dejan de responder y, a medida que van evolucionando, qué nuevas debilidades aparecen. La meta es desarrollar tratamientos contra ellas y llevarlos lo antes posible a ensayos clínicos.

De este modo, con la iniciativa de 'Dame5Más', asociación de mujeres con cáncer de mama metastásico, el equipo de Aleix Prat y la doctora Fara Brasó desarrolla nuevos anticuerpos unidos a fármacos, dirigidos contra una proteína que aumenta en determinados tumores cuando aparecen resistencias, y contra otras posibles señales del tumor. Estas terapias reconocen la célula tumoral y son capaces de llevar hasta ella un potente fármaco, minimizando sus efectos en el tejido sano.

MANTENER LA ENFERMEDAD CONTROLADA

"Para muchas mujeres, especialmente cuando el cáncer se ha extendido a otros órganos, un tratamiento puede mantener la enfermedad controlada durante meses o incluso años", han indicado desde la organización, tras lo que han añadido que, "sin embargo, puede llegar un momento en que pierda eficacia y el tumor vuelva a avanzar". "Para ellas, lo esencial es que exista una siguiente opción capaz de seguir frenándola", han expuesto.

En este sentido, han declarado que "esta resistencia se explica, en parte, porque un tumor no es una estructura uniforme ni permanece igual a lo largo del tiempo". "En su interior, conviven poblaciones de células con características diferentes: algunas son muy sensibles a un tratamiento y otras consiguen sobrevivir", han sostenido, para añadir que "cuando el medicamento elimina las primeras, las resistentes pueden seguir creciendo hasta convertirse en la población dominante".

Según han expuesto la iniciativa de Ruiz-Sáenz investiga qué permite a las células tumorales sobrevivir a trastuzumab deruxtecán, mientras que la de Pandiella estudia los pasos a seguir para que los tratamientos ante la proteína HER2. Por último, el proyecto de Seguí estudia tanto las células inmunitarias que rodean al tumor como los fragmentos de ADN que las células tumorales liberan en la sangre.