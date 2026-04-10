CRIS Contra el Cáncer destina 14,6 millones de euros a impulsar investigaciones oncológicas - CRIS CONTRA EL CÁNCER

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha celebrado su tradicional 'Día de la Ciencia CRIS', encuentro en el que ha desarrollado un simposio clínico-traslacional sobre cáncer y ha entregado financiación por valor de 14,6 millones de euros a investigadores para llevar a cabo estudios oncológicos.

De esta manera, ha llevado a cabo su 'III Simposio Internacional CRIS', centrado en la colaboración entre la investigación médica y la básica, y la ceremonia de entrega de los 'Programas CRIS de Investigación'. En ambas ha estado presente su presidenta, Lola Manterola, quien ha indicado que el apoyo a los investigadores es la única solución real para lograr tratamientos efectivos contra el cáncer.

"Es imposible mantener el ecosistema científico sin la colaboración entre la financiación pública y la de fuentes privadas, donde la sociedad civil juega un papel muy relevante", ha explicado al respecto, tras lo que ha recordado que la Fundación CRIS Contra el Cáncer ha aportado, durante su trayectoria, más de 80 millones de euros y tiene el compromiso de destinar otros 150 en el próximo quinquenio.

Así, se ha reconocido a profesionales de distintas generaciones contribuyendo a promover la vocación en los más jóvenes y dinamizando la investigación de excelencia. De entre ellos, destacan los 'Programas CRIS de Excelencia', dirigidos a investigadores con proyectos revolucionarios, con alto potencial de impacto clínico, y dotado con una financiación de 1.250.000 euros y con una duración de cinco años.

En esta categoría han sido premiados el miembro del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Alejo Efeyán, con un proyecto sobre el papel de la alimentación en el cáncer de hígado y vías biliares; el integrante del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), David Sancho, con nuevas estrategias en inmunoterapia y terapias dirigidas; y la representante de la Clínica Universidad de Navarra (CIMA-CUN), Marta Alonso, que desarrolla tratamientos basados en virus para tumores cerebrales infantiles.

Además, se ha galardonado a jóvenes investigadores a través del 'Programa CRIS Líder Emergente', que impulsa a quienes están construyendo su trayectoria científica. Para todos ellos se ha aportado una financiación de 400.000 euros durante un lustro.

En concreto, se ha premiado a la miembro del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CBM-CSIC), Ana Ortega Molina, cuyo estudio está centrado en el metabolismo en linfomas; a la integrante del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Mónica Sánchez Guixé, que investiga el origen del cáncer infantil; y a la representante del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS)-Hospital Clínic de la ciudad condal, Itziar Salaverria, especializada en Medicina personalizada en linfomas infantiles.

En el ámbito clínico, el 'Programa CRIS de Médico Traslacional' ha reconocido a la trabajadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia (INCLIVA), Noelia Tarazona, cuyo estudio se centra en prevenir recaídas en cáncer de colon, reforzando la integración entre práctica clínica e investigación.

CELEBRA UN SIMPOSIO SOBRE INVESTIGACIÓN MÉDICA Y BÁSICA

Tras ello, el citado simposio ha servido para destacar la importancia de integrar investigación y práctica clínica para acelerar la llegada de nuevos tratamientos. Para ello, ha revisado avances que ya están transformando el abordaje del cáncer, como la inmunoterapia, las terapias celulares y la Inteligencia Artificial (IA).

También, CRIS Contra el Cáncer ha asegurado que refuerza su compromiso con el desarrollo del talento científico a través de programas de formación y estancias internacionales en colaboración con sociedades médicas y científicas. Además, ha indicado que sigue impulsando la investigación de alto impacto mediante la financiación de 'Proyectos CRIS'.

Estas iniciativas están centradas en tumores de especial complejidad, como el cáncer de próstata agresivo en hombres jóvenes, liderado por la miembro del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, la doctora Elena Castro, así como la renovación de proyectos estratégicos, como el del integrante del CIC-Salamanca, el doctor Atanasio Pandiella, en cáncer de mama.

Junto a ello, ha puesto de relieve que continúa consolidando su modelo de investigación traslacional con el impulso y renovación de Unidades CRIS en hospitales públicos, como las lideradas por los miembros del Hospital Universitario Clínico San Carlos de la capital de España, los doctores Alberto Ocaña y Jorge Reñé, enfocadas en áreas clave para la innovación en cáncer, como la biofísica y el desarrollo de terapias experimentales.