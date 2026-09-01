CRIS Contra el Cáncer desarrolla una prueba en sangre para predecir el riesgo de recaída en mieloma múltiple - CRIS CONTRA EL CÁNCER

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y de CRIS Contra el Cáncer ha realizado un estudio a través del que ha desarrollado una prueba en sangre para predecir el riesgo de recaída en pacientes de mieloma múltiple.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'HemaSphere' y coordinado por el director del citado departamento, el doctor Joaquín Martínez-López, ha contado con la participación de diferentes centros españoles especializados en esta patología, como el laboratorio del que dispone el doctor Bruno Paiva en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Clínica Universidad de Navarra (CIMA-CUN).

"Nuestro objetivo es que, en el futuro, una simple extracción de sangre nos ayude a identificar antes a los pacientes con mayor riesgo de recaída y adaptar su seguimiento de forma personalizada", ha explicado al respecto Martínez-López, quien ha añadido que "poder monitorizar la enfermedad de una forma menos invasiva supondría un paso muy importante para mejorar la atención a las personas con mieloma múltiple".

De este manera, y a través de la detección de ADN tumoral en sangre, la meta es identificar a los pacientes con mayor riesgo de recaída, incluso cuando la enfermedad parece estar controlada. De hecho, los resultados de esta investigación muestran que la presencia de este en sangre durante el seguimiento se asocia con un riesgo significativamente mayor de progresión de la enfermedad.

"Hasta ahora, la forma más precisa de detectarla consiste en realizar un aspirado de médula ósea, un procedimiento invasivo que no puede repetirse con frecuencia y que, además, puede no reflejar toda la enfermedad debido a que el mieloma no siempre se distribuye de forma homogénea", han expuesto desde CRIS Contra el Cáncer, cuyos investigadores buscan superar estas limitaciones. Para ello, han estudiado el ADN tumoral circulante, pequeños fragmentos de material genético que las células del mieloma liberan a la sangre y que pueden detectarse mediante una biopsia líquida.

ANÁLISIS PERSONALIZADO

En pro de este objetivo, los científicos han identificado, primero, las alteraciones genéticas presentes en el tumor de cada paciente en el momento del diagnóstico, tras lo que han diseñado un análisis personalizado capaz de buscar, posteriormente, esas mismas alteraciones en muestras de sangre, incluso cuando aparecían en cantidades extremadamente pequeñas.

Así, y con la participación de 84 personas con mieloma múltiple recién diagnosticado, de los que se han analizado 292 muestras de sangre obtenidas durante el seguimiento, en el 92 por ciento de los pacientes ha sido posible identificar alteraciones genéticas específicas del tumor y utilizarlas como una auténtica huella molecular para monitorizar la enfermedad mediante biopsia líquida.

"Gracias a la optimización del procedimiento, los investigadores alcanzaron una sensibilidad extraordinaria, llegando a detectar en sangre aproximadamente un único fragmento de ADN tumoral entre un millón de fragmentos de ADN procedentes de células sanas", han indicado desde esta organización, al tiempo que han expuesto que "durante el seguimiento, nueve pacientes presentaron ADN tumoral detectable en sangre y ocho de ellos desarrollaron posteriormente una progresión de la enfermedad".

Además, han informado de que "en conjunto, la presencia de ADN tumoral se asoció con un riesgo de progresión o fallecimiento más de 11 veces superior al observado en los pacientes en los que no se detectó esta señal", por lo que consideran que "estos resultados indican que la biopsia líquida podría convertirse en una herramienta de alerta temprana para identificar a los pacientes con mayor riesgo de recaída y adaptar su seguimiento de forma más personalizada".

Ante ello, la presidenta y cofundadora de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola, ha afirmado, no obstante, que "el análisis de médula ósea continúa siendo la técnica más sensible para detectar enfermedad mínima residual", aportando la biopsia líquida información complementaria "de gran valor clínico".