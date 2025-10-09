¿Creías que contar calorías del menú te salvaría? Cambridge dice: "no tanto"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comer en restaurantes, establecimientos de comida rápida y pedir comida para llevar, conocidos, es común y está asociado con una peor calidad de la dieta, aumento de peso y obesidad, explican los investigadores. El etiquetado de calorías de estos menús pretende contrarrestar esto y mejorar la salud pública proporcionando a los consumidores información sobre las calorías en el punto de venta, añaden.

En Inglaterra, las regulaciones de etiquetado de calorías requieren que los grandes establecimientos de venta de alimentos y bebidas no alcohólicas (al menos 250 empleados) muestren las kilocalorías en sus ofertas. La evidencia internacional sobre cómo estas políticas afectan la oferta es algo heterogénea.

COMER FUERA Y LOS RIESGOS DE LOS MENÚS

El etiquetado de calorías está asociado con solo una pequeña reducción promedio (2%) en el contenido energético de los alimentos disponibles fuera de casa, según una investigación de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) publicada en la revista de acceso abierto 'BMJ Public Health'.

Estos cambios se deben principalmente a la sustitución de alimentos con un contenido calórico ligeramente inferior, en lugar de la reformulación de los existentes, sin que se observen cambios en los alimentos disponibles de forma continua. Es probable que el impacto en la salud de la población sea de moderado a limitado, concluyen los investigadores.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMBRIDGE

Para reforzar la evidencia, compararon los cambios en el contenido energético de los platos del menú antes y después de la introducción del etiquetado calórico, estratificados por grupo de alimentos y tipo de cadena alimentaria.

Para analizar esta cuestión, los investigadores utilizaron la base de datos MenuTracker de Inglaterra para descubrir qué cambios se habían realizado en el contenido energético promedio (valores en Kcal) de los alimentos nuevos, eliminados y continuamente disponibles, y para evaluar las proporciones de elementos del menú que excedían la ingesta energética recomendada (más de 600 kcal) por comida.

MenuTracker recopila el nombre y la descripción del alimento, el tamaño de la porción, la energía, los macronutrientes, la fibra, la sal, los alérgenos, la información dietética especial y la sección del menú (artículos para niños o para compartir, por ejemplo).

Los investigadores se centraron en los datos recopilados en septiembre de 2021 para 79 cadenas (antes de la entrada en vigor de la normativa) y en septiembre de 2022 para 90 cadenas (después de la entrada en vigor de la normativa). El análisis final incluyó 31.045 platos de 78 cadenas en ambos periodos. Las cadenas se clasificaron como: cafés y panaderías; comida rápida occidental y comida para llevar; pubs, bares y posadas; restaurantes; lugares deportivos y de entretenimiento; y comida rápida asiática.

Los artículos del menú se clasificaron como aperitivos y guarniciones, productos horneados, bebidas, hamburguesas, postres, papas fritas, platos principales, pizza, ensaladas, sándwiches, sopas y aderezos e ingredientes.

De esta forma, se observó una reducción media significativa por artículo en bebidas no alcohólicas y refrescos de 36 kcal, lo que equivale a una caída de casi el 16,5% en el contenido energético. Por otra parte, el contenido energético medio de las hamburguesas se redujo en 103 kcal (una reducción del 11%) y en 30 kcal para los platos principales (una reducción del 4%).

No obstante, en general, solo se observó una pequeña reducción de 9 kcal (una reducción del 2%) en el contenido energético promedio por artículo después de que las regulaciones entraron en vigor.

PLATOS MÁS CALÓRICOS Y LÍMITES DE KCAL

El análisis del tipo de cadena reveló reducciones promedio significativas por artículo en pubs, bares y posadas (una reducción de 52 kcal; 9%); restaurantes (una reducción de 23 kcal; 5%); y lugares deportivos y de entretenimiento (una reducción de 49 kcal; 13,5%). Pero los cambios fueron impulsados ??principalmente por la eliminación de artículos con un contenido de kcal más alto (promedio de 458) y la adición de artículos nuevos con un contenido de kcal más bajo (promedio de 434) kcal. No hubo cambios significativos en el contenido energético de los artículos disponibles de forma continua, lo que indica evidencia limitada de reformulación, dicen los investigadores.

Antes de la introducción de la normativa, los productos de consumo continuo tenían un contenido energético medio de 437 kcal; después de la introducción de la normativa, su contenido energético medio era de 439 kcal. Los artículos eliminados contenían un promedio de 21 kcal más que los artículos disponibles continuamente y 25 kcal más que los artículos nuevos.

En cuanto al límite recomendado de 600 kcal por comida, el 22% de los artículos superó este límite. Los grupos de alimentos con más artículos por encima de 600 kcal fueron hamburguesas, platos principales y pizzas. Los tipos de cadena con más artículos que superaban este límite eran restaurantes y pubs, bares y posadas.

POR QUÉ EL IMPACTO SOBRE LA SALUD ES LIMITADO

Los investigadores reconocen varias limitaciones en sus hallazgos, incluyendo que MenuTracker sólo incluye información de los menús de las cadenas que publicaron información sobre kcal en línea antes y después de la política.

Las normas de etiquetado de calorías también permiten que la información sobre kcal tenga un margen de error de más o menos el 20% y permiten varios métodos diferentes para estimar el contenido energético, añaden. Encontramos más evidencia de cambios en el menú que de reformulación, ya que los artículos eliminados tenían mayor valor energético que los artículos continuos. Por lo tanto, el impacto de una política de etiquetado calórico en los alimentos puede diferir del de otras políticas como el Impuesto a la Industria de Refrescos, que creó un incentivo económico para una reformulación sustancial y se asoció con ella, señalan los investigadores.

Puede resultar más sencillo para los fabricantes reformular bebidas que reformular alimentos, y estudios anteriores indican que los grandes establecimientos son reacios a reducir el tamaño de las porciones debido a cómo podrían percibirlo los clientes, reconocen.

De esta forma, los investigadores sugieren: "La pequeña reducción en las calorías promedio de los artículos disponibles en los menús que encontramos probablemente tenga un impacto entre modesto y limitado en la salud de la población". Y para que esto "conduzca a mejoras significativas en la salud de la población, los consumidores tendrían que cambiar sus compras hacia productos con menos calorías", añaden.