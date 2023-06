¿Crees que eliges y usas bien tu sujetador?¿se puede dormir con ellos? ¿con o sin aro?¿y el 'push up' es bueno?

MADRID, 22 Jun. (EDIZIONES) -

¿Es importante el sujetador que empleemos de cara a prevenir patologías mamarias? ¿Cuáles son los mejores? ¿Podemos dormir con ellos?¿Lo idóneo es emplear sujetador deportivo? Son muchas las preguntas que nos podemos hacer en el día a día sobre los mismos y es que el sostén es un elemento que empleamos muchas veces las mujeres pero no siempre lo hacemos de la manera correcta.

Por eso charlamos con una experta, con la doctora María García Gallardo, de la Unidad de Patología Mamaria de Dexeus Mujer, que nos echa una mano en este reportaje de Infosalus. Primero de todo afirma esta especialista en Ginecología y Obstetricia que no se ha visto asociación entre un determinado uso del sujetador y el desarrollo de patología mamaria, ni maligna, ni premaligna. "Problemas derivados del uso incorrecto podrían ser entidades benignas como la mastalgia (olor mamario), lesiones cutáneas (eritema, eccemas), o secreciones, entre otras", apostilla.

Así, aconseja la utilización de sujetadores que recojan todo el contorno mamario sin dejar marcas en la piel. "En función del tipo de mama puede ser más importante un sujetador específico. Mamas grandes precisan sujetadores con tirantes más gruesos que no marquen a nivel de la espalda o repartan mejor el peso; y en este caso también se aconseja copas que recojan bien la mama", apunta.

¿CON O SIN ARO?

Por otro lado, es fácil ver en las tiendas sujetadores con aro o con 'push up', ¿hasta qué punto estos pueden ser contraproducentes para la salud de nuestras mamas? La doctora García responde que no existe evidencia científica de que unos sean mejores que otros. Según remarca, lo importante que al retirar el sostén el aro no haya dejado marca en el surco mamario externo, lo que podría derivar en dolores o en lesiones cutáneas a ese nivel.

"Lo mejor sería la utilización de materiales lo más naturales posibles y lo más transpirables", sugiere, apuntando al algodón, así como a las fibras naturales. "Es cierto que para conseguir la elasticidad del tejido se suelen utilizar materiales sintéticos, que no tienen por qué producir problemas", apostilla esta experta en patología mamaria.

CÓMO SE DEBEN LLEVAR LOS SUJETADORES

Le preguntamos sobre la forma idónea de llevarlos y aclara la especialista de Dexeus Mujer que "ajustados sin apretar", esto es que al retirarlos no deberíamos ver marcas en la piel. "Cuanta más mama, posiblemente tirantes más anchos y copas más grandes en altura. Si quedan muy sueltos, la tensión de los ligamentos internos de la mama (ligamentos de Cooper) podrían causar dolor mamario", advierte.

¿Y cuándo empezar a usarlos? ¿En el caso de las adolescentes? La doctora María García Gallardo, de la Unidad de Patología Mamaria de Dexeus Mujer, considera que cuando la chica esté más cómoda con ellos. No existe una edad ni una indicación, según asegura, si bien sugiere que, con mamas grandes, el uso del sujetador puede evitar dolores en la mama.

¿DEBEMOS DESCANSAR DEL SUJETADOR?

Por otro lado, cuestionamos a esta ginecóloga sobre si es bueno o no que a lo largo del día permanezcamos un rato sin sujetador, dado que hay personas que incluso duermen con ellos, o bien por el contrario que nunca los llevan, ¿estas situaciones podrían ser perjudiciales?

La doctora manifiesta que durante el descanso nocturno no se necesitaría su utilización por los motivos antes explicados; aunque en determinadas circunstancias, si la mujer se siente más cómoda (por ejemplo, en momentos premenstruales que existe más ingurgitación de la mama), según reconoce, no habría contraindicación.

SUJETADORES DEPORTIVOS: SÍ O NO

Además, aboga esta especialista por adaptar el tipo de sujetador, por ejemplo, a la hora de hacer deporte y emplear los que son deportivos porque, según justifica, al realizar deporte se deberían llevar sujetadores compresivos que bloquearan el impacto de los ejercicios.

A su vez, insiste en que el roce continuo con un tejido que no queda ajustado podría producir eczemas, incluso en caso de estímulos prolongados por roce del pezón secreción mamaria por los pezones.

En último lugar, y a la hora de lavarlos, la doctora María García Gallardo, de la Unidad de Patología Mamaria de Dexeus Mujer, recomienda que no se utilicen suavizantes, ni productos que añadan suavidad y olor al tejido normal, como en cualquier ropa íntima.