Crece la influencia de la industria tabacalera en las políticas sanitarias en España

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La influencia de la industria tabacalera en las políticas sanitarias de España ha aumentado en los últimos años, según revela un estudio internacional que analiza la situación en 90 países, elaborado por el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC).

Así, España se sitúa en la posición número 51 entre todos los países, con una puntuación de 60 sobre un máximo de 100. Este resultado supera las puntuaciones de los informes de 2021 y 2023, que fueron de 54 y 56 puntos respectivamente.

Los datos han sido anunciados en un 'webinar' del grupo de trabajo que elabora el Índice Español de Interferencia de la Industria, formado por Nofumadores.org, el Instituto Catalán de Oncología (ICO), la Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco (SALT) y Cancer Patients Europe.

"El índice de interferencia de la industria tabaquera en España nunca ha sido muy bueno, nunca ha bajado de 50 puntos, porque la industria del tabaco tiene una participación institucionalizada en el Gobierno de España", ha reprochado Armando Peruga, del Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge.

Según ha explicado Olena Tigova, de la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología, el documento recomienda a España exigir transparencia total y prohibir las interacciones innecesarias con la industria, así como establecer un marco regulatorio independiente sin su participación.

También sugiere prohibir la implicación del Gobierno en el "lavado de imagen ecológico" y en las acciones de responsabilidad social corporativa (RSE) promovidas por la industria, fortalecer las salvaguardias contra los conflictos de interés y reafirmar la autoridad nacional en materia de salud pública frente a los intereses comerciales y regionales.

EMPAQUETADO GENÉRICO

La presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández, ha asegurado que, desde que Mónica García asumió el cargo de ministra de Sanidad y anunció su intención de introducir nuevas medidas de control del tabaquismo, se ha registrado un aumento notable de las interferencias de la industria tabacalera. "La industria ha desplegado una narrativa basada en el miedo económico y legal para paralizar a los legisladores", ha afirmado.

En este contexto, Fernández ha denunciado que una de las principales interferencias de la industria tabacalera se evidenció tras la retirada del empaquetado genérico en la nueva ley antitabaco por parte del Gobierno. "El objetivo ha sido impedir que esta medida ni siquiera llegara a incluirse en la normativa elevada al Consejo de Ministros", ha indicado.

Tras ello, Fernández ha puesto más ejemplos de las injerencias de la industria en España, como la declaración institucional unánime de la Asamblea de Extremadura apoyando la producción del tabaco en la región y oponiéndose al empaquetado neutro. "Con el argumento del impacto negativo sobre el sector tabaquero y con la exigencia de basar las nuevas regulaciones en ciencia científica y evaluaciones de impacto socioeconómico", ha añadido.

Sin embargo, Francisco Lozano, de Cancer Patients Europe, considera que el aumento de la influencia de la industria indica que se están impulsando políticas eficaces contra el tabaco. "Esta escalada supone que estamos haciendo bien las cosas. Por fin va a haber una ley antitabaco en España. La industria lo va a tener más complicado en los países desarrollados y, por eso, espero que en España el tabaco vaya a pique", ha afirmado.