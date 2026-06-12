Crean riñones de rata en embriones de ratón: el arriesgado paso que acerca nuevos órganos para trasplante

Archivo - Ratón de laboratorio. - JACOBSTUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Centro Nacional de Geriatría y Gerontología de Japón y del Instituto de Ciencia y Tecnología de Nara, también en Japón, han logrado generar riñones derivados de rata en ratones mediante una técnica conocida como complementación de blastocistos interespecífica.

Los investigadores crearon embriones de ratón genéticamente incapaces de formar riñones, dejando un nicho de desarrollo que podía ser ocupado mediante la inyección de células madre embrionarias. Al introducir células madre embrionarias de rata en estos embriones, estas contribuyeron significativamente a la formación del riñón, en particular a las células progenitoras de nefronas y a los linajes de brotes ureterales, lo que dio como resultado la generación de un riñón derivado de células de rata.

Aunque los embriones interespecíficos no sobrevivieron hasta el nacimiento, lo que impidió evaluar la función renal, el estudio demuestra el potencial de utilizar una especie para generar órganos de otra.

OBJETIVIO: PALIAR LA ESCASEZ MUNDIAL DE RIÑONES

Los hallazgos se publican en 'Stem Cell Reports'. Los investigadores afirman que representan un paso importante hacia futuros esfuerzos para cultivar órganos humanos trasplantables en animales más grandes, como los cerdos, con el objetivo a largo plazo de ayudar a paliar la escasez mundial de riñones para trasplante.

Cabe recordar que el trasplante renal sigue siendo el tratamiento más eficaz para la enfermedad renal terminal; sin embargo, la grave escasez de órganos donados continúa limitando el acceso a millones de pacientes en todo el mundo.