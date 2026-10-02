Crean el primer plan para reciclar y reutilizar dispositivos sanitarios

Archivo - Pacientes en hospital, UCI, sepsis - CHAIKOM/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una iniciativa internacional de cuatro años de la mano del Foro RAEE, de carácter internacional, ha dado como resultado lo que los investigadores describen como el primer modelo práctico para transformar la atención médica digital en un sistema circular que prolonga la vida útil de productos, componentes y materiales valiosos.

El informe final del proyecto 'Salud Digital en la Economía Circular' (DiCE) concluye que fabricantes, proveedores de atención médica, responsables políticos, recicladores y pacientes desempeñan un papel fundamental en la reducción de los residuos electrónicos sanitarios, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad para el paciente. El proyecto fue financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea.

Un volumen cada vez mayor de dispositivos electrónicos sanitarios que contienen baterías, componentes electrónicos y materiales valiosos como cobre, oro, litio y elementos de tierras raras se incineran de forma rutinaria al final de su vida útil, a pesar de que pueden contener componentes funcionales y materiales reciclables que podrían recuperarse y reutilizarse.

En este contexto, según Pascal Leroy, director general del Foro RAEE, con sede en Bruselas (Bélgica): "Las tecnologías de salud digital están transformando la atención sanitaria. Millones de dispositivos, desde sensores de diabetes y tensiómetros hasta instrumental quirúrgico avanzado, ayudan a los pacientes a vivir vidas más largas y saludables, a la vez que hacen que la atención sea más personalizada, eficiente y eficaz. Pero el rápido crecimiento de este mercado está generando un problema que a menudo se pasa por alto: una creciente cantidad de residuos electrónicos. DiCE ha demostrado cómo mitigar este problema y recuperar materias primas cada vez más valiosas y estratégicamente importantes".

El proyecto analizó cada etapa del ciclo de vida de varios productos digitales para el cuidado de la salud, desde el diseño y la fabricación hasta la recogida, la renovación, la reutilización y el reciclaje. Los investigadores también pusieron a prueba modelos de negocio circulares, el comportamiento del consumidor, los sistemas de logística inversa y nuevos enfoques políticos en toda Europa.

A diferencia de los aparatos electrónicos de consumo, muchos dispositivos médicos se clasifican como residuos sanitarios tras su uso debido a la preocupación por la contaminación. En consecuencia, los productos que contienen componentes electrónicos valiosos, baterías, cobre, oro, litio y otros materiales críticos se incineran con frecuencia, incluso cuando algunos componentes podrían ser reutilizables o reciclables.

Aunque todavía no existe una estimación global exhaustiva del volumen de residuos electrónicos médicos, la evidencia disponible sugiere que el problema está creciendo. Las investigaciones demuestran, por ejemplo, que solo en 2020 se introdujeron en el mercado europeo unos 83 millones de dispositivos médicos portátiles, y que a nivel mundial podrían alcanzarse los 2.000 millones de dispositivos anuales para 2050 si continúan las tendencias actuales. Según la ONU, los residuos electrónicos de todo tipo superan anualmente los 62 millones de toneladas en todo el mundo, y se prevé que alcancen los 82 millones de toneladas en 2030.

El informe recomienda rediseñar el ecosistema sanitario. Así, entre sus principales recomendaciones destaca: al diseñar dispositivos médicos, tenga en cuenta la posibilidad de repararlos, reacondicionarlos y remanufacturarlos, así como de prolongar su vida útil; introducir pasaportes digitales de productos y listas de materiales detalladas para mejorar la recuperación de componentes valiosos y materias primas críticas; ampliar los sistemas de recogida y devolución a través de farmacias y otros establecimientos de confianza; es necesario armonizar mejor las normativas sobre dispositivos médicos y las normas de diseño de productos sostenibles para que los objetivos medioambientales complementen los requisitos de seguridad del paciente; desarrollar nuevos indicadores de circularidad que recompensen la extensión de la vida útil, la reutilización y la reparación en lugar de solo el reciclaje.

El informe concluye que prolongar la vida útil de los productos ofrece beneficios medioambientales sustancialmente mayores que centrarse en el reciclaje al final de su vida útil.

Según la Comisión Europea, el 80% del impacto ambiental de un producto se determina en la fase de diseño. Cuatro estudios de caso de diseño, desarrollados en DiCE con médicos, ingenieros y usuarios, se integran en una Guía de Diseño Circular de cinco pasos. El documento incorpora el pensamiento circular en los procesos de desarrollo de salud digital existentes; no los reemplaza ni exige que los equipos comiencen desde cero. La facilidad de limpieza, el desmontaje, la vida útil de los componentes, los flujos de trabajo clínicos y la trazabilidad resultaron esenciales en todos estos estudios de caso.

"El sector sanitario depende cada vez más de las tecnologías digitales, pero muchos dispositivos están diseñados para usarse y desecharse. El reto de este proyecto consistía en preservar el rendimiento clínico y la seguridad del paciente, al tiempo que se prolongaba la vida útil del producto, se recuperaban materiales valiosos y se reducía el impacto ambiental. El proyecto DiCE ha desarrollado el primer modelo integral para el diseño circular de dispositivos médicos", aporta Tamara Hoveling, de la Universidad Técnica de Delft (Países Bajos) y autora principal de la Guía de Diseño Circular.

Los estudios del ciclo de vida identifican dónde se pueden lograr los mayores beneficios ambientales. Una de las contribuciones más importantes del proyecto: una serie de evaluaciones detalladas del ciclo de vida que examinan el impacto ambiental de productos representativos de la atención médica digital.

Los investigadores descubrieron que los componentes electrónicos, como las placas de circuitos impresos, las baterías y las pantallas, son los que más influyen en el impacto ambiental de los productos individuales. Sin embargo, los estudios también revelaron algo inesperado: rediseñar los sistemas de atención médica suele generar mayores beneficios ambientales que rediseñar los propios dispositivos.

Así, observaron que los conjuntos de electrodos de electrocardiograma (ECG) reutilizables redujeron el impacto ambiental entre un 81% y un 94% en comparación con las alternativas desechables. Una vez introducidos los sistemas de reutilización, la limpieza y la esterilización se convirtieron en el principal problema ambiental.

Las etiquetas electrónicas para productos farmacéuticos redujeron el impacto climático asociado a la fabricación de medicamentos en aproximadamente un 27%, al permitir que los medicamentos siguieran siendo utilizables cuando cambiaba la información de la etiqueta, en lugar de tener que desechar lotes enteros.

Las grapadoras quirúrgicas electrónicas motorizadas redujeron el impacto climático general de la cirugía en aproximadamente un 12%, ya que la menor duración de los procedimientos y de las estancias hospitalarias compensó con creces el coste adicional de los componentes electrónicos.

Los pastilleros inteligentes representaban solo una pequeña fracción del impacto ambiental total del proceso de tratamiento de un paciente, lo que demuestra que el diseño del sistema de atención médica a menudo importa mucho más que el dispositivo en sí.

En conjunto, los estudios demuestran que mejorar la sostenibilidad de la atención médica requiere cambios en los flujos de trabajo clínicos, la logística, el diseño de productos y los sistemas de recuperación, en lugar de centrarse únicamente en los materiales que contienen los dispositivos individuales.