Crean el primer mapa genético completo de cómo el VIH infecta a las células humanas

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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, es un maestro del engaño, capaz de manipular, con tan solo nueve genes, la compleja maquinaria celular del cuerpo humano. Sin embargo, incluso tras décadas de investigación sobre cómo se replica y persiste el virus, los investigadores aún no han resuelto el misterio de qué genes humanos influyen exactamente en la infección por VIH.

Un nuevo mapa genético creado por científicos de los Institutos Gladstone (Estados Unidos) revela cientos de factores ocultos en la infección por VIH, incluidas dos proteínas que detienen el VIH en seco. Sus hallazgos se publican en 'Cell'.

En esta nueva investigación, los expertos han abierto una nueva vía para comprender el VIH al crear el primer mapa genético integral de cómo el virus interactúa con células humanas reales. En concreto, identificaron multitud de proteínas humanas que ayudan al virus a proliferar o que, por el contrario, lo detienen.

"El VIH ha sido una crisis mundial durante más de 40 años", expone Alex Marson, director del Instituto de Inmunología Genómica Connie y Bob Lurie de la cátedra Gladstone-UCSF, quien dirigió el estudio. "Al estudiar las células T humanas, que son el principal objetivo del virus, finalmente hemos identificado los genes (muchos de los cuales eran desconocidos hasta ahora) que influyen en si estas células pueden o no ser infectadas por el VIH".

Marson se formó como médico especialista en enfermedades infecciosas y trabajó en una clínica de VIH en San Francisco. Para este estudio, colaboró ??estrechamente con Nevan Krogan, doctor en filosofía y director del Centro de Complejos Reguladores y Accesorios del VIH (HARC), un programa multidisciplinario cuyo objetivo es comprender mejor las interacciones entre el VIH y las células humanas.

"Este fue el primer estudio a nivel genómico que demostró cómo los genes humanos afectan la infección por VIH en células extraídas directamente de muestras de sangre humana", agrega Krogan, investigador principal de Gladstone y director del Instituto de Biociencias Cuantitativas de la UCSF. "Nuestros hallazgos podrían conducir a nuevos tratamientos que ayuden al sistema inmunitario del cuerpo a resistir el virus".

El VIH infecta principalmente a las células T CD4+, que coordinan la respuesta inmunitaria del organismo. Sin embargo, históricamente, la mayor parte de la investigación sobre el VIH se ha llevado a cabo con las llamadas líneas celulares "inmortalizadas", que son, en esencia, células cancerosas fáciles de estudiar en el laboratorio. Pero como estas células no provienen directamente de donantes humanos, no son tan relevantes para lo que realmente sucede en el cuerpo humano.

Como resultado, los científicos han tenido una visión incompleta de cómo responden las células al ataque del VIH.

Si bien el VIH ahora es generalmente controlable mediante la terapia antirretroviral, el virus reaparece con fuerza si se interrumpe el tratamiento. Esto se debe a que, incluso cuando el VIH es indetectable en personas bajo tratamiento, el virus nunca desaparece por completo; se oculta en focos dispersos por todo el cuerpo.

Los métodos avanzados de análisis de células T humanas empleados por el equipo podrían proporcionar nuevos datos para abordar mejor este problema crítico, aunque poco comprendido.

"No contábamos con un buen modelo para identificar a los actores clave en la latencia del VIH", apuntan los expertos. "Ahora, tenemos la plataforma para plantear las preguntas más importantes en este campo y, con suerte, aprender a eliminar el VIH oculto al que no llegan los medicamentos actuales".

Este nuevo estudio también proporciona a los científicos un nuevo y valioso recurso para estudiar la enfermedad, abriendo un amplio abanico de posibilidades de investigación. "Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre cómo los genes humanos influyen en la infección por VIH", afirma Marson.

"Esperamos que se convierta en un recurso fundamental para la comunidad de investigación del VIH y que también sirva como prototipo para comprender las enfermedades infecciosas en otros tipos de células humanas", afirma.