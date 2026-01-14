Crean modelos virtuales para simular cirugías de columna y reducir los riesgos de complicaciones

Imagen de archivo - Edificio Roger de Llúria de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en Barcelona - UPF - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, en colaboración con el Hospital del Mar, han desarrollado modelos computacionales que permiten simular cirugías de columna vertebral personalizadas para cada paciente y así reducir los riesgos de complicaciones.

Los resultados se han publicado en 'The Spine Journal' y esta tecnología facilita la detección y la prevención de riesgos antes de la operación, con el objetivo de que la intervención quirúrgica pueda hacerse de manera más segura, informa la UPF en un comunicado este miércoles.

Han desarrollado modelos virtuales para simular cirugías correctoras de la deformidad de la columna en adultos (ASD, del inglés Adult Spine Deformity), una patología que altera la alineación vertebral y el equilibrio postural del paciente, y que provoca dolor y limitación funcional.

Para corregirlo, es necesario hacer "complejos montajes", llamados instrumentaciones, que consisten en la colocación de tornillos dentro de las vertebras conectados por barras: estas intervenciones comportan riesgos de complicaciones mecánicas, como el fallo de la unión proximal (PJF, del inglés Proximal Junctional Failure).

Con el objetivo de enfrentar este "reto y encontrar un compromiso entre el nivel de corrección de la columna y el riesgo de PJF, y reducir el riesgo de segunda cirugía, el equipo de investigadores han creado modelos computacionales específicos para cada paciente de ola columna toracolumnar, que permiten recrear de forma virtual diferentes escenarios quirúrgicos.

El estudio muestra que una estrategia quirúrgica concreta, llamada reducción de la densidad de implantes (IDR, del inglés Implant Density Reduction) "puede reducir de forma significativa las complicaciones postoperatorias", ya que consiste en usar menos tornillos para fijar la columna, disminuir la tensión sobre los discos y mejorar la estabilidad de los implantes.