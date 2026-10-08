Crean un ganglio linfático artificial que logra frenar la esclerosis múltiple en ratones

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MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ganglio linfático artificial impreso en 3D proporcionó un nicho inmunitario protegido para la terapia con células dendríticas tolerogénicas (tolDC) en ratones, según un trabajo de expertos de la Universidad Médica Guangzhou (China).

Su trabajo, tal y como se publica en 'Science Traslacional Medicine' sugiere una posible plataforma para restaurar la tolerancia inmunitaria y proteger el sistema nervioso central en la esclerosis múltiple (EM) y otras enfermedades autoinmunes. En concreto, la investigación sugiere que la esclerosis múltiple podría tratarse con la restauración antígeno-específica de la tolerancia inmunitaria periférica.

Las vacunas de DC tolerogénicas son una vía para restaurar la tolerancia, pero la eficacia de la terapia ha sido limitada porque las DC tolerantes se pierden dentro de los ganglios linfáticos inflamados y se dirigen de forma deficiente a los tejidos linfoides secundarios.

Para proporcionar un refugio protector para las células DC tolerogénicas, los investigadores imprimieron en 3D un andamio de hidrogel que contenía gelatina y lo cargaron con tolDC y factores para reclutar células inmunitarias de apoyo beneficiosas, creando así un ganglio linfático artificial tolerogénico.

La estructura del ganglio linfático artificial protegió a las células dendríticas tolerogénicas (tolDCs) del ganglio linfático inflamatorio natural que propaga las respuestas inmunitarias patológicas, permitiéndoles en cambio promover poblaciones estables y robustas de células T reguladoras.

La implantación del ganglio artificial condujo a la remisión de la enfermedad en un modelo murino de encefalomielitis autoinmune (EAE), incluso en sus etapas avanzadas. Los investigadores también demostraron que el ganglio linfático artificial podía suprimir las células B inflamatorias y la producción de autoanticuerpos en otro modelo de EAE, y que además podía remodelar las redes inmunitarias multicelulares dentro de las lesiones de la médula espinal.