Crean células de insulina a partir de células madre capaces de revertir la diabetes en ratones

Archivo - Ratón de laboratorio. - D-KEINE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diabetes tipo 1 se produce cuando el sistema inmunitario destruye las células productoras de insulina en el páncreas, lo que impide que el cuerpo absorba la glucosa de la sangre y regule sus niveles. Un posible tratamiento consiste en reemplazar estas células por otras nuevas. Sin embargo, los métodos previos para producir dichas células a partir de células madre a menudo han dado resultados dispares.

Investigadores del Instituto Karolinska y del Real Instituto de Tecnología KTH de Suecia han desarrollado un método mejorado para crear células productoras de insulina a partir de células madre humanas.

Los resultados, publicados en 'Stem Cell Reports', demuestran que estas células regulan eficazmente los niveles de azúcar en sangre en pruebas de laboratorio y pueden revertir la diabetes en ratones.

CÓMO FUNCIONA EL AVANCE Y QUÉ MEJORAS INTRODUCE

"Hemos desarrollado un método que produce de forma fiable células productoras de insulina de alta calidad a partir de múltiples líneas de células madre humanas. Esto abre nuevas posibilidades para futuras terapias celulares personalizadas, que podrían reducir el rechazo inmunitario", apunta Per-Olof Berggren, profesor del departamento de Medicina Molecular y Cirugía del Instituto Karolinska y autor principal junto con Siqin Wu, investigadora de Spiber Technologies AB (anteriormente en el Instituto Karolinska).

El proceso de producción optimizado genera células productoras de insulina más maduras y puras que los métodos anteriores. En el laboratorio, las células fueron capaces de secretar insulina y respondieron notablemente a la glucosa. Al trasplantar estas células a ratones diabéticos, los animales recuperaron gradualmente la capacidad de regular sus niveles de azúcar en sangre. El trasplante se realizó en la cámara anterior del ojo.

"Esta es una técnica que utilizamos para monitorizar el desarrollo y la función de las células a lo largo del tiempo de forma mínimamente invasiva", expone Per-Olof Berggren. "Observamos que las células maduraron gradualmente después del trasplante, conservando su capacidad para regular el azúcar en sangre durante varios meses, lo que demuestra su potencial para futuros tratamientos".

La terapia con células madre para la diabetes tipo 1 ya se está probando en varios ensayos clínicos. Sin embargo, uno de los problemas con los métodos anteriores es que las células madre suelen desarrollarse como una combinación de tipos celulares deseados y no deseados, lo que aumenta el riesgo de complicaciones. Otro problema es que las células productoras de insulina creadas a menudo no están lo suficientemente maduras como para responder adecuadamente a la glucosa.

UN PASO MÁS HACIA TERAPIAS CELULARES APLICABLES EN HUMANOS

Según los investigadores, al ajustar los pasos del cultivo y permitir que las células formen cúmulos tridimensionales por sí mismas, se eliminan muchos tipos de células no deseadas y las células adquieren una mayor capacidad de respuesta a la glucosa.

"Esto podría solucionar varios de los problemas que anteriormente han obstaculizado el desarrollo de tratamientos con células madre para la diabetes tipo 1. Partiendo de esta base, trabajaremos para su aplicación clínica con el objetivo de tratar la diabetes tipo 1", agrega Fredrik Lanner, profesor del Departamento de Ciencias Clínicas, Intervención y Tecnología del Instituto Karolinska y último autor del artículo.

Algunos de los investigadores declaran tener vínculos con empresas, incluyendo solicitudes de patentes y empleo en Spiber Technologies AB y Biocrine AB (véase la publicación para más detalles).