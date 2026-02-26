Crean un anticuerpo que protege la defensa inmunitaria de una "peligrosa" bacteria en hospitales

Imagen de un investigador - CSIC

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Nanobiotecnología para el Diagnóstico del Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha creado un anticuerpo que neutraliza la toxina piocianina de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, considerada como "peligrosa" por su elevada resistencia a casi todos los antibióticos y su presencia en los hospitales.

Publicado en 'ACS Pharmacology and Translational Science', el estudio ha seguido una estrategia "antivirulencia", que no va dirigida contra la bacteria, como los tratamientos actuales, sino que se centra en inhibir la toxina piocianina, con el añadido de que este enfoque no provocaría resistencia a los antibióticos, informa la Delegación del CSIC en Catalunya en un comunicado este jueves.

La Pseudomonas aeruginosa está considerada "uno de los patógenos más preocupantes a nivel global" debido a su capacidad para adaptarse y desarrollar resistencia a la mayoría de los antibióticos disponibles, lo que provoca miles de muertes anuales en pacientes vulnerables.

Los investigadores han desarrollado en modelos de ratón el anticuerpo monoclonal mAb122, diseñado para unirse a la piocianina e impedir su acción; el anticuerpo se evaluó en macrófagos expuestos a diferentes concentraciones de la toxina y los resultados mostraron que el mAb122 reduce el daño celular provocado por la piocianina y aumenta "notablemente" la supervivencia de las células inmunitarias.

Esta forma de intervención busca "desarmar" a la bacteria en lugar de matarla, lo que disminuye la probabilidad de que surjan mutaciones de resistencia a los antibióticos.

"BACTERIAS MULTIRRESISTENTES"

Aunque el estudio se encuentra en una fase temprana, los resultados 'in vitro' "abren la vía a futuros estudios 'in vivo', necesarios para valorar su seguridad y eficacia en organismos completos".

El grupo señala que, si estas investigaciones confirman los datos obtenidos, esta aproximación "podría convertirse en una herramienta terapéutica más específica y segura para combatir infecciones provocadas por bacterias multirresistentes", especialmente en entornos hospitalarios.