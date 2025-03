La COVID-19 provocó la pérdida de 16 millones de años de vida en Europa

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entre 289 millones de adultos en 18 países europeos, se perdieron más de 16 millones de años de vida entre 2020 y 2022 debido a la pandemia de COVID-19, según un nuevo estudio realizado por el Imperial College de Londres, Reino Unido; publicado en 'PLOS Medicine', los impactos directos e indirectos de la pandemia de COVID-19 en los años de vida totales y libres de discapacidad perdidos son importantes para la formulación de políticas y la asignación de recursos, pero no se han investigado a fondo.

En el nuevo estudio, los investigadores integraron datos de múltiples fuentes sobre la población europea de 35 años o más, desde 2020 hasta 2022, en un modelo computacional. Se hizo un seguimiento de las tasas de enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares (cardiacas) y la demencia, la discapacidad y la muerte, y se utilizaron para estimar el efecto de la pandemia.

Muchas de las personas que murieron durante la pandemia probablemente habrían vivido más tiempo si esta no hubiera ocurrido. El estudio cuantificó estos "años perdidos" y descubrió que, en total, se perdieron 16,8 millones de años de vida (95% UI 12,0-21,8 millones) debido a la pandemia en 2020-2022. Se perdieron alrededor de 2,3 millones de años de vida en el Reino Unido, una cifra similar en Alemania, 3,2 millones en España, 2,5 millones en Polonia, 1,8 millones en Italia y 1,1 millones de años de vida en Francia.

Más de la mitad del total de años de vida perdidos se habrían vivido sin discapacidad y de forma independiente si se hubiera evitado la pandemia, incluso entre las personas mayores de 80 años. Del total de años de vida perdidos, entre 3,6 y 5,3 millones se debieron a causas de muerte no relacionadas con la COVID y estuvieron relacionados con el impacto indirecto de la pandemia en la mortalidad. El total de años de vida perdidos debido a muertes por COVID-19 disminuyó después de 2021 en paralelo con la implementación de la vacunación, pero los años de vida perdidos debido a muertes no relacionadas con COVID-19 continuaron aumentando en la mayoría de los países. Los años de vida sin discapacidad perdidos variaron considerablemente entre países, con una mayor pérdida per cápita en los países con un producto interno bruto más bajo.

"Los resultados sugieren que la pandemia agravó las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad prematura entre países y amplió las diferencias de esperanza de vida entre los sexos. La proporción sustancial de años de vida perdidos sin discapacidad pone de manifiesto una subestimación instintiva del impacto de la pandemia, especialmente en la población de mayor edad", aseguran los autores.

"Nuestros hallazgos ilustran el impacto a largo plazo de la pandemia, que se extiende más allá de las muertes por COVID-19. Si bien la vacunación desempeñó un papel importante para limitar las pérdidas directas por COVID, el aumento continuo de la pérdida de vidas por otras causas resalta las consecuencias más amplias de la pandemia, posiblemente derivadas de las interrupciones en la atención médica", añade Sara Ahmadi-Abhari, investigadora del Imperial College de Londres y autora principal del estudio.

"La pérdida sustancial de años de vida, en particular si se tiene en cuenta que más de la mitad se habrían vivido sin discapacidad, subraya la necesidad crítica de un programa integral de preparación para pandemias que pueda brindar beneficios de salud pública tanto inmediatos como a largo plazo", concluye.