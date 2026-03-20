Los cortes de luz prolongados aumentan las urgencias por problemas de corazón y respiratorios en mayores de 65 años

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MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los adultos mayores de 65 años experimentan un mayor número de hospitalizaciones de emergencia por enfermedades cardiovasculares y respiratorias durante y después de los cortes de energía, tal y como informa un nuevo estudio de Heather McBrien de la Escuela de Salud Pública Mailman de Columbia, Estados Unidos, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

En Estados Unidos, los cortes de electricidad son cada vez más frecuentes y prolongados debido a los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático. Estudios realizados en el estado de Nueva York sugieren que los cortes de electricidad probablemente provoquen más hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias en adultos mayores, debido a la pérdida de potencia de aires acondicionados, calefactores, teléfonos y dispositivos médicos, como tanques de oxígeno. Sin embargo, hasta ahora, los investigadores no contaban con datos suficientes para realizar estudios nacionales sobre el impacto de los cortes de electricidad en la salud.

En el nuevo estudio, los investigadores identificaron cortes de energía a nivel nacional ocurridos en 2018 y utilizaron datos de 23 millones de pacientes de Medicare para estimar las tasas diarias de hospitalizaciones de emergencia.

Descubrieron que los cortes de energía que duran más de ocho horas se asociaron con un aumento en el número de adultos mayores hospitalizados por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Las visitas al hospital por enfermedades respiratorias fueron más frecuentes el mismo día del corte, mientras que las visitas por problemas cardiovasculares fueron más frecuentes al día siguiente. Estiman que en 2018 se produjeron 4.246 hospitalizaciones adicionales entre adultos mayores de 65 años debido a cortes de energía.

Los investigadores concluyen que mejorar la confiabilidad de las redes eléctricas sería una oportunidad clave para apoyar la salud comunitaria y proteger a los adultos mayores. Otras intervenciones, como baterías de respaldo para dispositivos médicos y teléfonos celulares, o generadores para aires acondicionados y calefactores, también podrían proteger la salud de las personas vulnerables.

En el estudio actual, los investigadores examinaron los cortes de energía a nivel de condado, pero estudios futuros que analicen los cortes de energía y la salud a nivel individual podrían conducir a una comprensión más precisa de los riesgos para la salud asociados.

Los autores añaden: "Encontramos que, en todo Estados Unidos, los cortes de energía estaban relacionados con un mayor riesgo de hospitalizaciones entre los adultos mayores por causas cardiovasculares y respiratorias. El riesgo de hospitalización por enfermedad respiratoria fue mayor el día del corte de energía, y el de enfermedad cardiovascular fue mayor el día después del corte de energía. Asimismo, encontramos evidencia de que cuanto mayor sea la proporción de personas afectadas por un corte de energía, mayor será el riesgo de hospitalización para los adultos mayores".

Los cortes de electricidad están aumentando debido a las condiciones meteorológicas extremas relacionadas con el cambio climático y al envejecimiento de la red eléctrica. Encontrar maneras de prevenir los cortes de electricidad podría proteger la salud de los adultos mayores.