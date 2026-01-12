Correr sin lesiones: de la amortiguación a la comodidad de las zapatillas

Archivo - Mujer deportista lesionada. - LZF/ISTOCK - Archivo

El podólogo Manuel Mosqueira, investigador en el grupo de Avances en Biomecánica Deportiva y Ortopodología (ABIDOR) de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), ha destacado que priorizar el confort del calzado y utilizar ortesis plantares puede ayudar a prevenir lesiones en el 'running', mientras que una excesiva amortiguación en las zapatillas es contraproducente.

Así lo recoge en un artículo publicado en la Revista Española de Podología, que edita el Consejo General de Podología de España, centrado en este deporte, popular pero con frecuencia lesivo. De hecho, el artículo expone que hasta el 79 por ciento de los corredores se lesiona en la actualidad, a pesar de todos los avances tecnológicos aplicados al calzado deportivo.

Durante décadas, la industria del calzado deportivo ha promovido la amortiguación excesiva y el control de la pronación, esto es, el movimiento de amortiguación natural del pie durante la carrera. Sin embargo, la evidencia científica actual cuestiona estas premisas, según asevera en su texto Manuel Mosqueira.

"Utilizar materiales más blandos no se traduce necesariamente en una mayor amortiguación, e incluso las mediasuelas más blandas incrementan las fuerzas de reacción del suelo", apunta el podólogo para advertir sobre la excesiva amortiguación en las zapatillas, indicando que puede alentar una técnica de carrera menos eficiente y mayor impacto, generando lesiones.

En cuanto a la pronación, considerado un factor de riesgo de lesiones, investigaciones recientes muestran que en realidad una posición pronada del pie, de entre siete y 10 grados, es un factor preventivo, dado que genera una amortiguación natural y una ventaja con respecto a las lesiones en el 'running'. El control excesivo de pronación puede ser perjudicial, según muestra un estudio en corredores con pies muy pronados que usaron zapatillas con control de pronación, lo que derivó en más lesiones, con una duración mayor, en comparación con aquellos que utilizaron zapatillas neutras.

COMODIDAD Y PLANTILLAS

Frente a estos, la comodidad que siente el corredor con el calzado se alza como el factor más importante a tener en cuenta. Los estudios demuestran que si los corredores perciben que su calzado es cómodo, la incidencia de lesiones disminuye. Además, el calzado cómodo aumenta el rendimiento y reduce la variabilidad cinética durante la carrera.

El artículo introduce el concepto de "patrón preferido de movimiento", que sostiene que "una adecuada zapatilla de correr sería aquella que permita al pie moverse en el patrón preferido de movimiento, teniendo presente la necesidad de limitar o acotar esa trayectoria de movimiento sin bloquearla". Este enfoque ha llevado a las marcas actuales a incorporar sistemas de "guías de control" que estabilizan sin restringir excesivamente el movimiento natural del pie.

Además de la comodidad, el uso de ortesis plantares o plantillas es eficaz tanto en términos preventivos como de recuperación de lesiones. "El 50-90 por ciento de los corredores que son tratados con ortesis plantares podrían conseguir una recuperación completa o una gran mejoría de sus patologías", indica el artículo.

Un estudio específico demostró que el grupo que utilizaba plantillas que le resultaban más cómodas, en función de criterios podológicos y biomecánicos, tuvieron un 53 por ciento menos de lesiones que el grupo control. Esto refuerza nuevamente la importancia del factor comodidad en la prevención de lesiones.

EVALUACIÓN BIOMECÁNICA Y REVISIÓN DE LA TÉCNICA DE CARRERA

Antes de comprar zapatillas para correr, Mosqueira ha recomendado acudir a un profesional de la podología para una evaluación biomecánica completa, una inversión que puede marcar la diferencia entre mantener el hábito de correr durante años o abandonarlo por lesiones evitables en los primeros meses.

"La valoración multidisciplinar, desde el podólogo, el entrenador y hasta la recomendación de la tienda especializada, proporcionan un mayor conocimiento y seguridad a la hora de indicar las zapatillas de running más adecuadas para los pacientes corredores", ha afirmado.

Además, ha aconsejado a los corredores utilizar más de un par de zapatillas, variar la distancia e incluir otras actividades deportivas en su plan de entrenamiento. También ha sugerido que revisen con regularidad el estado de sus zapatillas para controlar el desgaste de la suela y prestar atención a la técnica de carrera, ya que factores como el tipo de contacto inicial (talón, mediopié o metatarso) influye en las lesiones.

"Es más importante cómo corra el corredor que el calzado que esté utilizando, pero también es esencial tener en cuenta lo que lleva en sus pies, dado que puede afectar a cómo corre", ha concluido Mosqueira.