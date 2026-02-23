La contaminación y temperatura pueden influir en la presión ocular, factor clave en el riesgo de glaucoma, según estudio

Archivo - Imagen de recurso de una revisión. - SEB_RA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presión intraocular (PIO), uno de los principales indicadores en la detección del glaucoma, podría verse influida por factores ambientales como la temperatura, la presión atmosférica y determinados contaminantes del aire, según señala un estudio científico en el que ha participado el equipo de investigación inGO Research Group de General Optica, en colaboración con la Universidad de Valladolid, la Universidad Complutense de Madrid y el IOBA Eye Institute.

Según explican los expertos, el glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo y suele avanzar sin síntomas en sus fases iniciales. Por eso, advierten, controlar la presión ocular es clave para detectar situaciones de riesgo a tiempo.

El estudio, realizado en 216 personas sanas de entre 18 y 40 años, analizó los valores de presión intraocular y los relacionó con datos ambientales registrados el mismo día de la medición, como temperatura, presión atmosférica y niveles de contaminación (partículas en suspensión, ozono y dióxido de nitrógeno).

Los investigadores observaron que, aunque las asociaciones detectadas son leves, existen correlaciones significativas entre estas variables ambientales y la presión ocular. Además, destacan que especialmente relevante fue el hallazgo de que las personas expuestas a niveles más altos de partículas finas en el aire (PM2.5) presentaban valores de presión intraocular más elevados.

El trabajo también confirma que la miopía alta (más de 6 dioptrías) se asocia a un mayor riesgo de presentar presión intraocular elevada, un dato importante en un contexto en el que la miopía está aumentando en la población. Además, un análisis interno realizado por General Optica sobre más de 3.200 clientes en la Península Ibérica muestra que aproximadamente una de cada 23 personas presenta valores de presión intraocular por encima del umbral considerado clínicamente relevante. El porcentaje es mayor en personas con hipertensión o antecedentes de glaucoma.

"El glaucoma es una enfermedad silenciosa que puede avanzar durante años sin síntomas evidentes. Identificar factores que pueden influir en la presión intraocular nos ayuda a reforzar la importancia de la prevención y de los controles periódicos. Este estudio refleja el compromiso de General Optica con la investigación aplicada a la práctica clínica diaria. Nuestro objetivo es aportar conocimiento científico que ayude a anticipar riesgos y proteger la salud visual de la población", señala el ópticooptometrista a cargo de Salud Visual y Lentes Oftálmicas de General Optica, José Ramón García.

Aunque tener la presión ocular elevada no implica necesariamente padecer glaucoma, los especialistas resaltan que sí constituye uno de sus principales factores de riesgo. Por ello, insisten en la importancia de los controles periódicos, especialmente en personas con miopía alta o antecedentes familiares.