La contaminación en la infancia se asocia a mayor riesgo de síndrome metabólico, según ISGlobal

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio europeo poblacional de cohortes, liderado por el Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa, sugiere que una mayor exposición a la contaminación atmosférica durante la infancia, tanto en el hogar como en el colegio, puede aumentar el riesgo de síndrome metabólico.

Los resultados se han publicado en 'Environmental Research', el equipo estimó la exposición anual a PM2.5 y NO2 durante el año previo a la evaluación clínica, mediante modelos validados de contaminación atmosférica basados en los entornos residencial, escolar y de desplazamiento, informa ISGlobal en un comunicado este martes.

El equipo investigador analizó datos de 1.147 niños de entre 6 y 11 años procedentes de Francia, Grecia, Lituania, Noruega, España y el Reino Unido, que fueron seguidos entre 2013 y 2016 en el marco del proyecto HELIX.

La asociación con el riesgo de síndrome metabólico se analizó mediante modelos de regresión multivariable, y el riesgo de síndrome metabólico se calculó utilizando una puntuación previamente validada basada en el perímetro de cintura, la presión arterial, los lípidos en sangre y los niveles de insulina, de acuerdo con los criterios de la Federación Internacional de Diabetes.

La contaminación atmosférica mostró una asociación "más intensa" con el riesgo de síndrome metabólico en el colegio que en el hogar, lo que sugiere que los niños y las niñas podrían ser especialmente vulnerables en el entorno escolar.

No se observaron asociaciones entre la exposición durante los desplazamientos y el riesgo de síndrome metabólico, y tampoco se encontraron asociaciones con la exposición a corto plazo en los días o la semana previos a la evaluación clínica, "lo que respalda la hipótesis de que los cambios metabólicos se desarrollan gradualmente con el tiempo y no como respuesta a una exposición aguda".