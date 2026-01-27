Contaminación del aire y embarazo: un estudio en Barcelona la relaciona con peor desarrollo cognitivo del bebé

Archivo - Mujer paseando, contaminación. Ciudad - TRAVEL WILD/ ISTOCK - Archivo

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) de la Fundación 'La Caixa' y la Universitat de Barcelona (UB) ha revelado que la exposición prenatal a la contaminación del aire se asocia con un menor rendimiento cognitivo en los recién nacidos.

Los hallazgos, publicados en la revista 'Environmental Pollution', subrayan la importancia de reducir la exposición a la contaminación del aire, particularmente durante el embarazo, para proteger el neurodesarrollo, informa ISGlobal en un comunicado de este martes.

El trabajo ha incluido datos de 168 parejas madre-hijo participantes en el proyecto Barcelona Life Study Cohort (BiSC), realizado en Barcelona entre 2018 y 2019, y ha estudiado la exposición al dióxido de nitrógeno (NO2), carbono negro (BC), material particulado (PM2.5) y el contenido de cobre (Cu) y hierro (Fe) en PM2.5.

SEGUIMIENTO OCULAR

El desarrollo cognitivo se evaluó mediante una prueba de seguimiento ocular, una técnica no invasiva que permite analizar cómo los lactantes procesan la información visual, y que contó con la participación de 180 bebés a los 6 meses de edad, de los cuales 75 fueron reevaluados a los 18 meses.

Durante la prueba, los bebés se familiarizaban primero con una imagen; posteriormente se les presentaban simultáneamente dos imágenes, una conocida y una nueva, y el sistema registraba el tiempo de mirada a cada una.

Mirar más tiempo la imagen nueva, lo que se conoce como 'preferencia por la novedad', indica que el bebé reconoce la imagen familiar y presenta una mejor memoria de reconocimiento.

La investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio, Carmen Peuters, ha apuntado que este enfoque permite obtener "una medida de objetiva y directa, sin depender de cuestionarios ni de a interpretación de adultos", lo que lo convierte en una herramienta adecuada.

RESULTADOS

El análisis reveló que una mayor exposición prenatal a contaminante atmosféricos se traduce en una menor preferencia por la novedad en las tareas de memoria visual, lo que indica un menor rendimiento cognitivo en los recién nacidos.

Las asociaciones más fuertes se observaron para el carbono negro, las PM2.5 y el contenido de cobre en las PM2.5, y, para todos los contaminantes, las asociaciones fueron más intensas en los niños que en las niñas, lo que sugiere "una posible vulnerabilidad específica según el sexo".

Los hallazgos refuerzan la "creciente evidencia" de que la contaminación del aire no solo perjudica la salud pulmonar, sino que también afecta al neurodesarrollo, y se suma a un estudio previo del mismo equipo, que mostró que la exposición prenatal a la contaminación se asocia con cambios a las estructuras cerebrales fetales.