Archivo - Consumo retira del mercado complemento alimenticio 'Melatonin Time Release' por elevado contenido de melatonina - AESAN - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha informado de la retirada del complemento alimenticio 'Melatonin Time Release', de la marca Haya Labs, por elevado contenido de melatonina, que puede producir reaciones adversas de diversa gravedad.

"Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlo", señala agencia que ha tenido conocimiento de esta alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

El elevado contenido de la sustancia activa melatonina declarada en el etiquetado de este complemento alimenticio (5 mg/tableta), puede restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica y puede suponer riesgos para la salud de las personas que los consumen.