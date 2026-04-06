El consumo excesivo ocasional de alcohol se asocia con más fibrosis hepática en personas con hígado graso metabólico

Archivo - Beber, abuso de alcohol - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ZZZVUK - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gente suele suponer que, si beben con moderación durante la semana o el mes, beber en exceso ocasionalmente los viernes o sábados no les causará daño al hígado, sin embargo, nuevas investigaciones de Keck Medicine de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos) demuestran lo contrario.

Como se demuestra en 'Clinical Gastroenterology and Hepatology', los investigadores descubrieron que las personas con enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), la afección hepática más común en el país que afecta a uno de cada tres adultos, tienen un riesgo significativamente mayor de fibrosis hepática, o cicatrización dañina del hígado, si consumen alcohol en exceso de forma episódica. Se considera consumo excesivo episódico cuatro o más bebidas alcohólicas al día para las mujeres y cinco o más para los hombres, al menos una vez al mes.

Según los hallazgos, quienes consumen grandes cantidades de alcohol en un solo día al menos una vez al mes tienen tres veces más probabilidades de desarrollar fibrosis hepática avanzada que las personas que distribuyen la misma ingesta total de alcohol a lo largo del tiempo.

Los adultos jóvenes y los hombres eran más propensos a reportar episodios de consumo excesivo de alcohol, y cuantas más bebidas se consumían a la vez, mayor era la tendencia a que presentaran fibrosis hepática.

"Este estudio supone una importante llamada de atención, ya que tradicionalmente los médicos han tendido a considerar la cantidad total de alcohol consumida, y no la forma en que se consume, al determinar el riesgo para el hígado", expone Brian P. Lee, hepatólogo y especialista en trasplantes de hígado de Keck Medicine e investigador principal del estudio. "Nuestra investigación sugiere que el público debe ser mucho más consciente del peligro del consumo excesivo ocasional de alcohol y debe evitarlo incluso si bebe con moderación el resto del tiempo".

MISMO ALCOHOL TOTAL, PERO CASI TRES VECES MÁS FIBROSIS

Lee y sus colaboradores utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, una encuesta de salud de larga duración que abarca a la población de Estados Unidos. Incluyeron datos de más de 8.000 adultos, recopilados entre 2017 y 2023. En particular, analizaron la relación entre el consumo excesivo de alcohol en episodios puntuales y la fibrosis hepática avanzada para comprender cómo los patrones de consumo de alcohol (y no solo la cantidad total de bebidas) pueden ser perjudiciales incluso para los bebedores moderados, que se consideran siete bebidas a la semana para las mujeres y 14 o menos para los hombres.

El equipo de investigación se centró en el MASLD debido a su prevalencia entre los estadounidenses. El MASLD afecta a personas con sobrepeso, obesidad u otras afecciones metabólicas, como diabetes tipo 2, hipertensión o colesterol alto, y su incidencia está en aumento. Además, si bien el MASLD no se define como una afección relacionada con el alcohol, Lee y sus colegas quisieron explorar si el alcohol desempeñaba algún papel en su desarrollo.

Más de la mitad de los adultos incluidos en el estudio informaron haber consumido grandes cantidades de alcohol de forma episódica, y casi el 16% de los pacientes con MASLD eran bebedores compulsivos episódicos.

Los investigadores compararon a personas con MASLD de la misma edad, sexo y consumo semanal promedio de alcohol, clasificando a algunas como bebedoras empedernidas episódicas y a otras como bebedoras empedernidas no episódicas, para llegar a la conclusión de que las bebedoras empedernidas episódicas con MASLD tenían casi tres veces más probabilidades de experimentar fibrosis hepática avanzada.

Lee especula que el consumo excesivo y episódico de alcohol puede dañar el hígado tanto directa como indirectamente. Ingerir grandes cantidades de alcohol de una sola vez puede sobrecargar el hígado y aumentar la inflamación, lo que provoca cicatrices y daños. Las personas con MASLD podrían estar particularmente en riesgo, ya que investigaciones previas de Lee han demostrado que la obesidad, la hipertensión arterial y otras afecciones asociadas con MASLD pueden duplicar con creces el riesgo de enfermedad hepática.

Según Lee, la enfermedad hepática relacionada con el alcohol se ha duplicado con creces en las últimas dos décadas. Él cree que esta tendencia se debe al aumento del consumo de alcohol durante la pandemia y al incremento de personas con factores de riesgo para la enfermedad hepática asociada al alcohol, como la obesidad y la diabetes.

"Si bien este estudio se centró en pacientes con MASLD, estos hallazgos también podrían ser relevantes para una población de pacientes más amplia. Dado que más de la mitad de los adultos reportan haber consumido grandes cantidades de alcohol de forma episódica, este problema merece mayor atención tanto de médicos como de investigadores para comprender mejor, prevenir y tratar las enfermedades hepáticas", insiste Lee.